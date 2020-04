Autoridades de La Habana piden aguantar la escasez de agua hasta que lleguen las lluvias

Autoridades de La Habana pidieron a la población que estuviera preparada para enfrentar una “cruda etapa” sin agua hasta que lloviera y subieran los niveles de almacenamiento.

Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, dijo que los habaneros deben evitar el derroche y les tiene que doler el agua que se desperdicia, pues es grande el esfuerzo para que llegue hasta las casas.

En la provincia se reconoce que existen cerca de 80 mil habitantes afectados por la falta del vital líquido en sus domicilios, de acuerdo con el funcionario Leonel Díaz Hernández, director general de la empresa Aguas de La Habana.

Díaz Hernández precisó que el déficit oscila entre 37 y 148 litros por habitantes al día, en dependencia de la ubicación de cada municipio dentro de la red hidráulica.

Las indicaciones a la población de “resistir” la escasez de agua, llegan en un momento en que además se sugiere reforzar los hábitos de higienización a causa de la pandemia del coronavirus, que en la Isla ha provocado ya 38 muertes y 1137 contagios.

Según medios oficialistas, el gobierno provincial trabaja en implementar medidas para dar solución a los crecientes y viejos problemas con el abasto del agua.

Entre ellas, se incluyen la reducción de salideros, la instalación de un punto de fácil acceso en Cojímar, una nueva conductora de Cuenca Sur, un pozo en Cosculluela, nuevo bombeo y planta de tratamiento de la presa de Maurín, la reperforación de los pozos de Ariguanabo y de Paso Seco, la recarga de Paso Seco a través de la presa de Ejército Rebelde, y la ampliación de diámetro de la conductora general de Fontanar.

El Consejo de Defensa Provincial también se refirió a otras acciones como colocar más metrocontadores y desarrollar un software para poder extraer la información necesaria (sobre todo en el oeste, donde hay mayor sobreconsumo), mientras se lleva a cabo un programa de instalación de flotantes.

A finales de marzo de 2020, el Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez informó que más de medio millón de cubanos no tenían acceso de manera regular al agua potable, pese a la situación sanitaria condicionada por el brote del nuevo coronavirus.

En el occidente de la Isla se registran 469 mil afectados, de los cuales 333 mil viven en La Habana; en el centro del país, 23 mil y en oriente carecen de suministro estable 21 mil 690, afirmó el funcionario.

Solo en el mes de enero, Aguas de La Habana recibió 4 mil 652 quejas, que aumentaron a 7 mil 522 en febrero y se dispararon a 17 mil 762 en marzo, justo cuando se agravaba la situación de la pandemia. Las zonas más afectadas por el desabastecimiento en la capital cubana pertenecen a Playa, La Lisa y Marianao, el Consejo Popular Pocito-Palmar, zona alta de Miramar, Almendares, Buenavista, Balcón Arimao, Punta Brava, Versalles y San Agustín, entre otras.

Después de Cuatro días sin agua en la Zona 18, en Alamar, municipio Habana del Este, una vecina de esa localidad estalló en Facebook.

“En estos momentos hay un virus, y para eliminarlo se necesita higiene. [El gobierno nos] Dice que te quedes en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa si no tengo ni una gota de agua? Ni tampoco comida. Llevan cuatro días que no ponen el agua. Hay niños, personas dependientes, ancianos, recién nacidos, embarazadas. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hoy es el cuarto día y hoy no entra agua en todo Alamar. Cinco días, entonces. Y luego una semana. ¿Hasta cuándo va a ser esto, hasta cuándo nos vamos a calla? ¿Tenemos que hacer esto por las redes sociales para que nos escuchen?”, denunció a través de dicha plataforma.

“Estoy segura de que otras personas de cargos sí tienen agua y nasabucos. Nosotros, los pobres, el pueblo, no tenemos nada. Estoy harta de estar cargando agua. Y ahora ni eso. Ya no hay ni una gota de agua en la cisterna. Nos tenemos que tirar pa la calle porque ¿hasta cuándo va a ser esto? No hay respuesta de nadie, nadie se responsabiliza de esto, necesitamos agua pero ya. ¡No aguanto una mentira más!”, expuso.

Residentes del barrio habanero de Lawton, en el municipio Diez de Octubre, igualmente lamentaron la penosa situación de tener que pasar varios días sin recibir agua en sus hogares.

“En Lawton no hay agua ahora, que alguien me diga cómo mantenemos la higiene en casa y en las dichosas escuelas que tanto insisten en no cerrar”, expresó la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa de Cuba.

Por estas fechas, el archipiélago, aparte de las incapacidades administrativas y los déficits estructurales, sufre una intensa sequía que, en combinación con las altas temperaturas registradas, ha llegado a ocasionar incendios forestales en algunas regiones, como la provincia Villa Clara.