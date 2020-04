Residentes de Lawton sufren desabastecimiento de agua en medio de crisis por coronavirus

Publicado el Sábado, 11 Abril, 2020 - 19:27 (GMT-4)

Los residentes del municipio Lawton, en La Habana, están padeciendo el desabastecimiento de agua a pesar de la crisis por coronavirus que vive la Isla.

Desde hace cinco días a sus hogares no llega el agua, según confirmó un vecino del lugar a CiberCuba.

A la manzana que está padeciendo este problema llega un pipa de agua una vez al día, pero no alcanza para abastecer del preciado líquido a todas las casas.

Pipa de agua/CiberCuba

La fuente asegura que han llamado en varias ocasiones a los encargados de Aguas de La Habana, pero la única respuesta que reciben es que "ya están reparando la rotura".

No obstante, la situación en el barrio es la misma por ya casi una semana, en medio de una crisis donde se requiere de extremar medidas higiénicas.

Incluso hace dos semanas la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa de Cuba, explotó en redes sociales por la falta de agua que hay en el mismo Lawton, municipio Diez de Octubre donde vive con su familia, en medio de la crisis por el coronavirus.

"En Lawton no hay agua ahora, que alguien me diga cómo mantenemos la higiene en casa y en las dichosas escuelas que tanto insisten en no cerrar", dijo la cantante. "No hay agua ni para bañarse ni para cocinar ni para tomar ni para nada", afirmó.

Recientemente, el Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, informó que más de medio millón de cubanos no tienen acceso de manera regular al agua potable a pesar de la situación sanitaria generada por el coronavirus.

El funcionario explicó en la Mesa Redonda, Rodríguez que el agua no llega a 514 mil personas en el país. En el occidente hay 469 mil afectados, de los cuales 333 mil viven en La Habana; en el centro del país, 23 mil y en oriente carecen de suministro estable 21 mil 690.

En la capital, 246 mil personas reciben el agua en ciclos de más de 7 días y 58 mil 504 habitantes se abastecen a través de pipas de la empresa estatal Aguas de La Habana, señaló.

La pasada semana, una vecina denunció que llevaban cuatro días sin agua en la Zona 18, en Alamar, municipio Habana del Este.

"En estos momento hay un virus, y para eliminarlo se necesita higiene. [El gobierno nos] Dice que te quedes en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa si no tengo ni una gota de agua. Ni tampoco comida. Llevan cuatro día que no ponen el agua. Hay niños, personas dependientes, ancianos, recién nacidos, embarazadas. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hoy es el cuarto día y hoy no entra agua en todo Alamar. Cinco días, entonces. Y luego una semana. ¿Hasta cuándo va a ser esto, hasta cuándo nos vamos a calla? Tenemos que hacer esto por las redes sociales para que nos escuchen?", denunció la cubana.

Este sábado el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) confirmó 56 nuevos casos de coronavirus en Cuba, por lo que ascienden a 620 los pacientes diagnosticados con COVID-19 en la isla.