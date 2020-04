Jennifer López celebra el 12 cumpleaños de su hijastra con una fiesta en medio de la cuarentena

La cuarenta no se ha convertido en un impedimento para que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez pasen tiempos inolvidables junto a su familia, por lo que tampoco ha sido una traba a la hora de celebrar un cumpleaños. Y es que JLo se las ha ingeniado para festejar el cumpleaños de Ella, la hija menor del expelotero que ha cumplido 12 años este 21 de abril. Como toda una reina de la fiesta y la diversión, la Diva del Bronx le ha preparado una fiesta en las afueras de su casa a la que han asistido algunos conocidos y amigos, aunque eso sí, manteniendo la distancia social impuesta.

Tal y como muestras las imágenes del convite que han comenzado a circular por las redes sociales, los amigos de la homenajeada le cantaron el cumpleaños feliz cada uno desde sus autos, una calurosa acogida que seguro Ella ha agradecido en estos tiempos de cuarentena.

Algunos de los asistentes a esta inusual fiesta han compartido vídeos de cómo fue el festejo en los que se puede ver a los anfitriones, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, llevando mascarillas y manteniendo una distancia prudente con los invitados.

A pesar de la buena intención de la pareja de hacerle esta sorpresa a Ella, muchos usuarios no han visto con buenos ojos que hayan tomado estos riesgos y son muchas las críticas que han surgido a raíz de estas imágenes en las que no se ve a los menores llevar mascarillas.

"Qué irresponsable. Deberían multarla", "Pero, ¿cuál es la necesidad?", "Que se puede esperar de estos, no porque tengan dinero significa que tengan conciencia y clase", "No veo la ciencia a esto, porque celebrar un cumpleaños donde corren riesgo más de un niño. Por favor tengan responsabilidad", "No respetan, piensan que porque tienen dinero no les puede pasar y además contaminar gente" o "Como figura pública debería dar ejemplo, pero como figura pública todo se le es permitido", son algunas las críticas que se pueden leer en los posts de las páginas que han compartido los vídeos del cumpleaños.

Por otra parte, el detalle que tampoco falto en la celebración que tuvo lugar este martes fue la exquisita tarta personalizada que se ve en los vídeos y que tiene adornos musicales.

¿Y a ti? ¿Qué te parece?