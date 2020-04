Calles en Santa Clara llenas de gente en pleno brote de coronavirus

En las redes sociales crecen las quejas y la preocupación sobre el escaso aislamiento de la población en Villa Clara, pese a que se trata de una de las provincias con más casos confirmados de coronavirus en Cuba.

“No sé cómo decirlo. Me entristece, Me asombra o Me enfada. Pero #SantaClara, así no lo vamos a lograr. Es tan sencillo cumplir porque más que todo no están cuidando. Solo #QuédateEnCasa”, publicó un internauta en Facebook, que etiquetó en su publicación al Ministerio de Salud Pública de Cuba, al Departamento de Salud de Villa Clara y a la Dirección Provincial de Salud.

(Fuente: Captura de Facebook/UPEC Villa Clara)

“Así amaneció y se acostó Santa Clara...Muestra de un aislamiento social efectivo”, ironizó por su parte -en una extensa publicación- otro internauta, que añadió que son tiempos en que el pollo sigue siendo la principal noticia de la ciudad.

“Entiendo que el comer está en la puerta de todos los cubanos, pero creo que se pueden buscar métodos más efectivos o fortalecer cosas que existen y no funcionan bien solo para detener lo que está sucediendo. Desde ayer se entregan números para la cola y desde anoche duermen personas frente a las tiendas (en el caso de la que está bajo mi casa que es la que puedo confirmar), dónde está el metro de distancia y las figuras del orden?”, reflexiona el ciudadano residente en Santa Clara, al tiempo que se pregunta qué pueden hacer las personas que conviven con grupos de riesgo y que quieren evitar las colas, pero que al mismo tiempo necesitan comer.

(Captura de Facebok/Lenier Yervilla Herrera)

No falta la mención a la plataforma de ayuda “Tuenvio” -que no ha dado “más que dolores de cabeza por su mal funcionamiento y desabastecimiento”- y concluye con el deseo de que las colas interminables "no nos lleven a una cuarentena con medidas a las que no estamos preparados o a un aislamiento que dure más de lo imaginado”.

La situación descrita por ambos internautas y apoyada en buena medida por los comentarios generados por ambas publicaciones, es común a varias ciudades cubana, entre ellas La Habana, donde, todavía figuran varios focos de aglomeración de personas, siempre en torno a la compra de alimentos.

El caso es que siguen las colas, quejas y preocupación entre los cubanos, sin que de momento las medidas tomadas por el gobierno para intentar evitar las aglomeraciones, hayan surtido el efecto deseado.

Coronavirus en Villa Clara

Hasta este jueves, Villa Clara ha reportado 191 casos confirmados de coronavirus -siete de ellos sumados este mismo jueves- lo que la convierte en una de las provincias cubanas más golpeada por la pandemia.

Especialmente delicado resulta el brote de coronavirus que afecta a 57 ancianos de un hogar de la tercera edad en Santa Clara, que habría desencadenado este jueves la destitución del director municipal de salud, del jefe de Epidemiología en la ciudad e incluso el cese temporal de una locutora radial, según reveló a CiberCuba una fuente del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Por otra parte, ha trascendido, igualmente, a partir de la queja del periodista Raúl Ayala, reportero del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, que los médicos de hospitales en Villa Clara no estarían contando con implementos de seguridad suficientes para hacer frente al coronavirus.

Esta semana la prensa oficialista comunicó que un total de 88 profesionales sanitarios se encontraban afectados por coronavirus en La Habana.

Este jueves director nacional de Epidemiología, el doctor Francisco Durán García, detalló que se registraron 46 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva el total a 1235.