Captan a policía cubano violando las medidas de distanciamiento por el coronavirus

Siempre hay un ojo que te ve. Esa frase, estribillo de una antigua canción que interpretaba una orquesta cubana de salsa en los años 90, bien podría aplicársele a un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que se saltó las normas de restricción impuestas para enfrentar el coronavirus, para tener un momento amoroso con su novia.

El joven agente fue captado besándose con su novia a las puertas de su auto policial, justo frente a la casa donde el día anterior había multado a un ciudadano por quitarse el nasobuco.

Las imágenes fueron mostradas en su muro de Facebook por el usuario Lázaro Polledo Cordero, quien confesó ser la persona multada por el oficial.

Polledo Cordero arremetió en su post contra los casos de abusos cometidos por agentes del orden hacia personas que se han quitado el nasobuco apenas un instante, y que por ello han sido multadas y en algunos casos, como le sucedió a él, trasladadas incluso a una estación policial.

“Hola aquí, les hago entrega de unas imágenes de la autoridad cubana, que según ellos son los que dan el ejemplo, y hago este comentario pues soy uno de los que estuvo detenido en la unidad y en la puerta de mi casa me llevaron por descuido de un segundo del nasobuco”, relató.

“Es real, es su trabajo, pero: ¿cómo das el ejemplo si al día siguiente estás frente a mi casa y en un gran romance de propagación de epidemia con una chica? Y no hago esto público por el dinero que debo pagar, lo hago porque si fueran justos y dieran el ejemplo, ok, no importa. Pero no es así. Y esto fue al día siguiente, y que sepan que voy con las imágenes adonde sea necesario por las injusticias”, añadió.

“Si no eres capaz de dar el ejemplo no tienes moral de corregirme”, concluyó.

La publicación de Polledo Cordero ha recibido numerosos comentarios.

“Míralo, cogiendo la patrulla para citas”, “Qué clase de descarados son. Nunca han sido ejemplo de nada”; “Qué vergüenza. Pronto se deben tomar medidas con él”; “Esos se están trasmitiendo el virus en vivo y en directo. Son dos agentes transmisores del virus. Multa para ellos por no cumplir con las medidas de protección y no dar el ejemplo“ y “Abusadores y HP que son, solo saben reprimir y abusar del pueblo“, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

En los últimos días han trascendido en las redes sociales varias denuncias de abusos por parte de los agentes del orden público en Cuba, en relación con el uso de la mascarilla protectora contra el coronavirus.

El pasado miércoles una madre divulgó la detención de su hijo por quitarse el nasobuco en el instante en que iba a entrar a su casa con su bicicleta.

“Los llamados agentes no entienden de explicaciones, se lo llevan de la misma puerta de la casa. Si mi hijo hubiera estado en la calle o en algún otro lugar, yo no publico porque no habría razón. Pero no fue así. Están haciendo las cosas mal o eligiendo qué hacer”, cuestionó.

El control policial se incrementa en las calles de la isla cada día, a medida que el gobierno refuerza el confinamiento por el avance del coronavirus.

Un alto mando de la Policía ratificó en una entrevista en la televisión que ese tipo de actuación perdurará hasta que concluya la pandemia de la COVID-19.

El Coronel Eddy Sierra Arias, segundo Jefe de la Dirección General de la PNR, subrayó que ningún ciudadano está justificado para andar en la vía pública sin nasobuco.

“Ante esa infracción usted sabe que puede –y de hecho, ya se está ejecutando– ser trasladado a la estación y ser procesado por los delitos de propagación de epidemia o desobediencia”, recalcó.