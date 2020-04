Madre denuncia detención de su hijo por quitarse el nasobuco en la entrada de la casa

Una madre cubana denunció en las redes sociales la detención de su hijo por quitarse el nasobuco justo en el momento en que iba a entrar a su casa, una actitud que se le está exigiendo a toda la población en la isla debido a la pandemia de coronavirus, que ha dejado ya 1.189 casos positivos y 40 fallecidos.

Jacqueline Santana explicó en su muro de Facebook que su hijo estaba entrando la bicicleta a su vivienda y es el instante en que puso el ciclo en la reja para poder entrar, se bajó el nasobuco para llevarlo al interior.

Según el relato, fue entonces cuando casualmente pasó la patrulla de policía y lo vio. Y aunque el joven le dijo al agente que había llegado a su domicilio en ese momento, pero este no quiso entender la explicación, le ordenó que dejase la bicicleta y en la misma puerta de su casa lo esposó.

“Lo lleva al punto 30 en el carrito para allí aplicarle algunos de los decretos. Si le van a poner multa o no, no lo sé. Porque esto está ocurriendo ahora mismo, es en tiempo real. Particularmente sé que ese régimen necesita dinero y no explicaciones, así que posiblemente le pongan la multica. Le mando a decir que no haga resistencia para que no me lo encierren en esos lugares acogedores que ellos tienen”, precisó la mujer.

Jacqueline Santana reside en Ciudad de México, de acuerdo a la información de su cuenta en la red social. Fueron los vecinos de su hijo quienes le enviaron fotos del momento en que era arrestado e introducido en el auto policial.

“Miren bien lo que se muestra en una de las fotos: un señor tirado en el piso, sin nasobuco, que puede ser que esté en estado d embriaguez o tal vez enfermo. Pero a eso no le dan importancia, e incluso cerca de un animal muerto…así las cosas en La Habana, Cuba. Los llamados agentes no entienden de explicaciones, se lo llevan de la misma puerta de la casa”, agregó la denunciante, quien subrayó que aún no conocía cómo terminó el incidente.

“Si mi hijo hubiera estado en la calle o en algún otro lugar, yo no publico porque no habría razón. Pero no fue así. Están haciendo las cosas mal o eligiendo qué hacer. Canel y la dictadura necesitan dinero y yo necesito sumergirlos a todos ellos en un nasobuco infectado del virus y que se arme el desmadre. Cuando se trata de los míos, yo soy mala y puedo ser peor. Que se mueran todos los comunistas, con familia incluida”, concluyó.

En los últimos días han trascendido varios hechos de arbitrariedades por parte de los agentes del orden público.

El pasado 17 de abril una madre de dos niños fue sancionada a pagar una multa de 150 pesos por quitarse el nasobuco para tomar un helado. El hecho ocurrió en el municipio Caimito, provincia Artemisa, justo cuando la madre terminó de hacer una larga cola para comprar alimentos.

El control policial se ha incrementado a medida que el gobierno ha reforzado las medidas de aislamiento por el avance del coronavirus.

Pese a las protestas que se han conocido en las redes sociales por diversos casos de abuso, un alto mando de la Policía ratificó ante la televisión que ese tipo de actuación se mantendrá mientras dure la pandemia del coronavirus.

El pasado 16 de abril el Coronel Eddy Sierra Arias, segundo Jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), explicó que nadie en el país está justificado para andar en la calle sin nasobuco.

“Ante esa infracción usted sabe que puede –y de hecho, ya se está ejecutando– ser trasladado a la estación y ser procesado por los delitos de propagación de epidemia o desobediencia”, recalcó.

“Ya hay reportes que muestran un número nada despreciable de personas que han sido procesadas. Al cometer estos delitos usted puede tener una salida legal, lo que la población conoce como un procesamiento hacia un juicio, o puede tener un tratamiento administrativo, que equivale a una multa de alto valor”, subrayó.