Policía detiene y multa a un joven cubano por quitarse el nasobuco para beber agua tras 8 horas en una cola

Un oficial de policía arrestó e impuso una multa de 300 pesos a un joven cubano por quitarse el nasobuco para beber agua tras 8 horas en una cola para alimentos.

Este ciudadano, que fue identificado como Andy J. Estévez, explicó en su perfil de Facebook que reside en el barrio Colón, en el municipio Centro Habana, y se organizó con su familia para hacer la compra tras 20 días en casa para respetar la cuarentena.

"Salí a las 8 a.m. a revisar las colas del barrio Colón en el que actualmente resido. Después de analizar el panorama, los 4 miembros de la familia decidimos repartirnos estratégicamente las colas. Uno para el detergente en el Mercado Tao, otro para el aceite en el Chantilly, uno para la carne en Galeano y Neptuno y otro para el picadillo en la Casa del líquido, y regresar a casa lo más rápido posible y con todos lo recursos necesarios para al menos otros 20 días de cuarentena", relató.

Sin embargo cuando se encontraba haciendo cola en la esquina de la calle Concordia y Neptuno para comprar la pierna de cerdo. En un momento se apartó de la cola para beber un poco de agua que le había llevado su abuela desde casa para que no perdiera la cola.

"En el momento exacto que retiro el pomo de mi boca, frena en seco abruptamente un carro, como si en una película de rápidos y furiosos estuviésemos. Era una patrulla policial 860. El chofer baja de ella. Sin ninguna explicación y, de forma imperante y prepotente, me ordena que debo subirme por incumplir las medidas sanitarias", explicó en el post.

"Traté de dialogar y explicarle la situación, que llevaba 8 horas en la cola sin poder comer nada, y por una necesidad primaria estaba bebiendo agua. Su respuesta fue aún peor, empujó a mi abuela y la apartó del medio gritándole fuertemente que ella podía pensar e ir a donde quisiera, que él no necesitaba explicaciones", lamentó.

El joven se subió el auto policial, donde ya había dos personas más, algo que supone un incumplimiento de las medidas de distanciamiento que ha ordenado el propio Gobierno de Cuba.

"Jamás alcé la voz, solo acaté órdenes y monté en el carro. No comprendía cómo para el oficial yo incumplí la ley y él no lo hacía al ordenarme ocupar un espacio tan cerrado y reducido como el asiento de atrás de una patrulla policial. ¿Acaso es permisible el traslado de 3 ciudadanos de ese modo? ¿Acaso esto no incumple las medidas de distanciamiento social?", cuestionó.

Durante el trayecto este ciudadano siguió tratando de explicar el motivo de lo que había pasado, pero el oficial no le escuchó. "No le importó, como tampoco le importó maltratar física y verbalmente a una señora de 67 años que sobrevive al cáncer hace 21 años, y que además la retó a ir a la estación, convirtiéndose así en mayor la trayectoria y el tiempo de una persona mayor y enferma fuera de casa. Sin contar el esfuerzo físico de ir corriendo hasta la unidad para saber qué le pasaría a su nieto", denunció.

Finalmente llegó a la estación policial de Zanja, donde tampoco atendieron a razones. "Allí me dijeron que si tenía sed que hubiese regresado a casa. Entonces ¿yo debo perder el día, la cola y los alimentos?", aseguró.

Estévez también explicó que en la unidad le apuntaron que "los universitarios son los primeros delincuentes de este país". "Me pregunto que pensaran mis compañeros de grupo, los miles de estudiantes y graduados universitarios, así como los líderes de la Federación Estudiantil Universitaria de nuestro país", indicó.

Además de la multa denunció que sufrió "un maltrato físico y verbal" desde el primero momento de la detención hasta que fue puesto en libertad.

En este sentido lamentó que la actuación policial le llevó a perder la compra y le obligaba a tener que salir un día más a las calles exponiéndose a un posible contagio.