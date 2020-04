Neoyorquinos cantan "Lean on me" para homenajear a los trabajadores esenciales que luchan contra el coronavirus

24 abr (Reuters) - Todo comienza como en otras partes del mundo, con personas asomándose por la ventana que aplauden y golpean ollas para honrar a los trabajadores esenciales que están en la primera línea de lucha durante la pandemia de coronavirus.

Y luego sigue una conmovedora interpretación del tema de Bill Withers de 1972 "Lean on me".

"Es asombroso", dijo Robert Hornsby, director de recaudación de fondos de la organización sin fines de lucro Peace of Heart Choir de la Ciudad de Nueva York, tras interpretar la canción desde su ventana en el Upper West Side, de Manhattan.

"La cantidad de energía que hemos recibido y la cantidad de energía que estamos dando realmente ha levantado el ánimo de los neoyorquinos y esperamos que del resto del país también", agregó.

Los organizadores del evento "New York Sings Along" dijeron que el objetivo era levantar el ánimo y homenajear a los trabajadores que están en la primera línea de lucha contra la pandemia del COVID-19 y compartir el poder sanador de la música mientras obedecen las reglas de distanciamiento social.

Cada semana, la organización elige una canción y la interpreta después del aplauso a los trabajadores los jueves por la noche. La semana pasada fue "New York" de Frank Sinatra y la próxima será el clásico de Ben E. King "Stand by me".

Las muertes por coronavirus en Estados Unidos han superado las 48.000 y la cantidad de fallecimientos en abril aumentó en un promedio de 2.000 por día, según un recuento de Reuters.

Withers, un cantante conocido por éxitos de la década de los 70 como "Lean on me", "Lovely day" y "Ain't no sunshine", murió a los 81 años por complicaciones cardíacas, informó su familia a principios de este mes.

Reporte de Aleksandra Michalska; editado en español por Lucila Sigal.