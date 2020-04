"¡Abriremos a lo grande!", asegura el presidente Trump en Twitter

"Nuestro país quiere avanzar con seguridad. Hay una tremenda demanda acumulada. ¡Abriremos a lo grande!" tuiteó ayer el mandatario norteamericano Donald Trump, en medio de la polémica entre quienes desean un rápido retorno a la normalidad y los estadounidenses que opinan que todavía no es el momento adecuado para relajar las restricciones o el confinamiento.

El presidente discrepó ayer abiertamente con el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, el Dr. Anthony Fauci, que no estuvo presente en la sesión informativa pero horas antes había asegurado a la revista Time que Estados Unidos no estaba todavía listo o con el nivel de pruebas necesarias para reabrir el país.

"En este momento no estoy demasiado seguro de que tengamos lo que se necesita para hacer eso. Lo estamos haciendo mejor y creo que vamos a llegar allí, pero aún no hemos llegado", declaró Fauci a Time.



Trump ripostó: "No estoy de acuerdo con él en eso. No. Creo que estamos haciendo un gran trabajo con las pruebas. Si él dijo eso, no estoy de acuerdo con él".

Georgia, Oklahoma y otros pocos estados dieron sus primeros pasos para reabrir algunos negocios este viernes, pese a las advertencias oficiales y los consejos de varios expertos en sanidad.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, autorizó la apertura de gimnasios, peluquerías, salones de tatuajes y algunos otros negocios, ignorando las advertencias de los expertos en salud pública de que relajar las restricciones podría provocar un aumento en los casos y muertes por coronavirus, reportó Reuters.

El estado sureño se ha convertido en el centro del debate sobre la rapidez con que el país debe retomar su normalidad. El coronavirus está matando a miles de estadounidenses diariamente, pero también las políticas de confinamiento han dejado sin empleo a millones de personas.

"Nos hemos estado haciendo mucho daño", dijo Lester Crowell, propietario y gerente de la peluquería Three-13 en los suburbios de Atlanta, que volvió a abrir después de 33 días. "Tuve que usar mi propia cuenta bancaria para mantener las luces encendidas", dijo.

Pese a las pérdidas de ingresos, no todas las empresas están aprovechando la oportunidad de reabrir. Shay Cannon, propietario de Liberty Tattoo en Atlanta, dijo que no volvería a trabajar hasta mayo, únicamente con cita previa, y que no preveía un regreso a la normalidad hasta junio o incluso más adelante.

"No abriremos hoy, sentimos que es demasiado pronto", dijo Cannon a Reuters. "Solo estamos mirando los números y haciendo lo que nos parece correcto".

Georgia es el primer estado en embarcarse en una reapertura generalizada, pero en Oklahoma también algunos negocios minoristas subieron la cortina el viernes. Por su parte, Florida comenzó a permitir desde la semana pasada que las personas visiten algunas de sus playas en horarios restringidos, mientras que Carolina del Sur alivió algunas restricciones el lunes.

Trump aseguró el jueves que la economía del país podrá recuperarse rápidamente del impacto de la pandemia del coronavirus, que en los últimos 30 días provocó la pérdida de millones de empleos.

“Lo hicimos una vez, ¡lo haremos rápidamente por segunda vez!”, dijo el líder republicano en su cuenta de Twitter, al compartir una publicación de su hijo, Donald Trump Jr.

El presidente norteamericano también aprobó este viernes la ley que proporcionará un paquete de 484 mil millones de dólares en ayuda adicional contra la crisis por el coronavirus.

Además de ser la nación con más número de casos confirmados de coronavirus (más de 905 mil), y haber superado esta semana los 50 mil muertos, Estados Unidos enfrenta los efectos económicos de la crisis de salud, con la paralización de negocios y un dramático incremento de la cantidad de desempleados (26 millones de personas han solicitado subsidios por desempleo en sólo cinco semanas).

(Con información de Reuters)