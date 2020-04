Arrestan a ladrones en Cuba que se hicieron pasar por trabajadores sanitarios para robar 186 mil pesos a una anciana

Las autoridades cubanas arrestaron a tres presuntos ladrones que se hicieron pasar por trabajadores sanitarias para sustraer 186 mil pesos a una mujer en la ciudad de Bayamo, Granma, el pasado 2 de abril.

Los perpetradores aprovecharon el contexto en la Isla por el coronavirus, que implica pesquisas sanitarias en los hogares y visitas de personal médico a los mismos.

Ellos se presentaron a la casa de la anciana portando una falsa identidad del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), de la cual se valieron para ingresar a la vivienda de María Naranjo, ubicada en la comunidad bayamesa de Barrio Azul, en horas de la mañana. Uno de ellos estaba vestido con bata de médico y los otros dos con uniforme de la campaña antivectorial contra el mosquito Aedes Aegypti.

Después agredieron con violencia a Naranjo y la amordazaron, rompieron la caja fuerte y retiraron la referida suma, indica la prensa oficialista local. Cuando se marcharon, Naranjo pudo arrastrarse hasta el teléfono y llamar a la doctora de la localidad, quien la encontraría con la presión arterial muy alta.

En declaraciones a CNC TV, la doctora explicó que además tenía la glicemia alta, al tratarse de una persona hipertensa, diabética, con cardiopatía. Según explicó, los propios vecinos de la comunidad se lanzaron en la búsqueda de los sospechosos.

El Capitán Yurisbel Ponce, Jefe de la unidad Provincial de investigaciones criminalísticas, recisó que, como consecuencia del hecho, se habían arrestado a 4 sujetos, ahora pendientes de ser juzgados mientras se continúan las investigaciones.

La detención sirvió para que los oficiales del Ministerio del Interior realizaran un acto político con lecturas de mensajes y una bandera del movimiento 26 de Julio en el fondo, un detalle que fue señalado por el periodista Rolando Nápoles en su cuenta de Twitter.

“Excelente que capturen a los ladrones y que le devuelvan a María Naranjo en Bayamo los 186 mil pesos que dice le robaron. Pero hacerle este acto con policías y bandera del 26 de Julio incluidos es una burda propaganda mediática en tiempos de coronavirus”, dijo el comunicador a través de la red social.

“Y cuando apaguen las cámaras, van a averiguar de dónde sacó el dinero. ¿Será "enriquecimiento ilícito"?”, comenta un usuario.

“Ellos no pierden la oportunidad. Pero hay casos donde dirigentes han robado miles de dólares al pueblo y de eso que lo sabe todo el mundo. La policía ni el partido se hacen eco eso lo silencian y el dirigente sigue robando el puesto a dedo es un digno ejemplo de eso”, expresa otro, cuya última referencia es al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

“Patético. La policía está para eso y no hay q hacer 1 acto cada vez q hace su trabajo. Eso es sólo para mejorar la imagen deteriorada d los represores”, dice un tercer usuario.

Por otro lado, la utilidad de las pesquisas médicas para identificar casos de coronavirus ha sido cuestionada por estudiantes de Medicina, quienes no solo ponen en duda el carácter positivo de los resultados en cuanto a frenar el brote, sino que se preocupan por la salud de ellos mismos al exponerse al contagio durante estas indagaciones.

En días recientes, la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín comunicó a sus estudiantes las represalias que podrían aplicárseles si se negaban a realizar las pesquisas sanitarias en el territorio.

Una fuente comentó que la dirección de la universidad había emitido un comunicado oficial en el que subrayaba que quienes no participaran en el pesquisaje, corrían el riesgo de desaprobar y perder el derecho a pasar de año académico.

Desde las redes sociales, un estudiante y activista cubano llamó la atención sobre el asunto.

“Creo que no estamos cumpliendo función, la gente te esconde síntomas, no hay buenos protocolos de actuación desde que reportas pacientes con síntomas respiratorios, ancianos que viven solos etc., hasta que se hace algo”, explicó.

“Son tiempos donde es mejor estar en casa (como se manda al resto de la población) pues somos grandes grupos de estudiantes en las calles, reunidos en lugares donde ya hay casos positivos y al final del día volvemos a nuestros hogares donde también tenemos familia, ancianos, personas comprendidas en los grupos de riesgo”, agregó.

Hace algunos días, el gobierno cubano anunció el lanzamiento de una aplicación denominada "Pesquisador Virtual", que fue elaborada por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), con el fin de recabar información acerca del estado de salud de la población.

Hasta este sábado, el MINSAP confirmó 52 nuevos casos de coronavirus en la isla, por lo que actualmente el acumulado de personas infectadas asciende a 1337 desde que fuese detectado el primer paciente en el país. Además, se cuentan 51 fallecidos en Cuba por la COVID-19.