'Granma' critica informe de RSF sobre la situación del periodismo en Cuba

El periódico Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, arremetió este sábado contra un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) que coloca a la isla en el puesto 171 de 180 países, el último de América Latina y el Caribe en cuanto a las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa.

"El régimen cubano, ahora dirigido por Miguel Díaz-Canel, sigue monopolizando casi toda la información y la Constitución aún prohíbe que exista prensa privada en el país", afirma la ONG en su más reciente clasificación.

En un largo artículo titulado "Cuba: nuestro periodismo es honesto, libre y soberano como la tierra que defendemos", Raúl Antonio Capote (confeso "agente Daniel" de la Seguridad del Estado cubana) repasa los tópicos de la propaganda oficial contra el periodismo independiente y asegura que "la llamada «libertad de prensa», fundamentada en el libre mercado y la propiedad privada de los medios de comunicación social, constituye uno de los más grandes embustes del capitalismo".

Tras citar varios casos de periodistas asesinados o represaliados en el continente latinoamericano, Capote asegura que "no pueden mencionar en Cuba un solo nombre de periodista, muerto, preso o torturado", obviando las numerosas denuncias de hostigamiento a los reporteros de medios independientes y el conocido caso de Roberto Jesús Quiñones Haces, reportero de Cubanet preso desde el año pasado en una cárcel de Guantánamo por reportar el juicio celebrado contra un matrimonio de religiosos cubanos que fueron encarcelados por pretender educar a sus hijos en casa y no en las escuelas gubernamentales.

El artículo derrocha críticas contra la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una organización que ha criticado en numerosas ocasiones la represión al periodismo independiente en la isla, y califica de "terrorismo mediático contra Cuba" financiado por Estados Unidos los esfuerzos por romper el monopolio de la prensa oficial con medios independientes o usando las redes sociales.

"Nuestra Constitución garantiza en su Título V Derechos, Deberes y Garantías, Artículo 54, la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y en su Artículo 55 se reconoce a las personas la libertad de prensa", asegura el ex agente de la Seguridad del Estado.

"Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, en nuestro país son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; no pertenecen a una transnacional, no dependen de anunciantes millonarios que condicionen el libre ejercicio de la verdad y las ideas, no responden al interés de una minoría sino de la gran mayoría del pueblo cubano", escribe Capote

"Abogamos por la calidad y la exquisitez de nuestra prensa", concluye Capote en Granma.

El artículo llega en medio de una ola de multas, amenazas y coacciones de las autoridades contra los periodistas independientes en la isla. Uno de los casos más reciente es el de la periodista Mónica Barón, premio de la Fundación Gabo en 2019, multada recientemente con 3000 pesos por sus opiniones en las redes sociales, aunque apoyada por numerosas voces de la sociedad civil cubana.

Aunque el informe de RSF no recoge el polémico Decreto Ley 370 del régimen cubano, por el que puede multar con 3.000 CUP a periodistas y ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales, sí apunta que "en América Latina... las agresiones físicas a periodistas suelen estar acompañadas de campañas de acoso en Internet emprendidas por ejércitos de troles y por simpatizantes de los regímenes autoritarios. Los métodos de censura digital proliferan peligrosamente y las mujeres periodistas se cuentan entre sus principales víctimas".

En Cuba la policía persigue de manera regular a mujeres periodistas como la colaboradora de CiberCuba, Iliana Hernández, o las reporteras independientes Camila Acosta o Mónica Baró, por solo señalar los casos más recientes de un acoso que sufren desde hace años cubanas como Yoani Sánchez, Luz Escobar, la activista independiente Omara Ruiz Urquiola o las integrantes de las Damas de Blanco.