Trump dice que si no fuera el presidente, EE.UU. estaría en guerra con Corea del Norte

Donald Trump declaró hoy que si no fuera el presidente Estados Unidos estaría en guerra con Corea del Norte.

"Si yo no fuera presidente, hubiera estado en guerra con Corea. Estaría en guerra con Corea del Norte si yo no fuera presidente", afirmó durante la sesión informativa sobre el coronavirus desde la Casa Blanca.

En ese espacio, Trump habló sobre Kim Jong-un, quien no ha aparecido en público desde mediados de abril, lo cual ha generado muchas especulaciones y preocupaciones sobre su paradero y salud.

"Espero que esté bien. Yo sé cómo está", dijo Trump, aunque añadió que nadie "sabe dónde está el líder norcoreano".

En respuesta a una periodista sobre el estado del norcoreano Trump dijo: "No puedo decirte exactamente. Sí, tengo una muy buena idea, pero no puedo hablar de eso ahora. Solo le deseo lo mejor, he tenido una muy buena relación con Kim Jong Un".

Desde la desaparición de Kim Jong-un se ha especulado sobre una posible enfermedad, una operación del corazón o que sencillamente se está cuidando del coronavirus. No obstante, por el momento no hay evidencias ni certezas de su paradero.

Reuters informó el pasado viernes que China había enviado un equipo que incluía a tres expertos médicos a Corea del Norte para asesorar a Kim, pero "no pudo determinar de inmediato lo que el viaje del equipo chino señaló en términos de salud de Kim".

Este martes un ministro surcoreano y fuentes estadounidenses dijeron que el temor al coronavirus podría haber mantenido al líder norcoreano, Kim Jong Un, alejado de la vista pública desde mediados de abril.

"Nunca se había perdido el aniversario del cumpleaños de Kim Il Sung desde que asumió el poder, pero muchos eventos -como celebraciones y un banquete- habían sido cancelados debido a preocupaciones por el coronavirus", dijo el ministro en una audiencia parlamentaria.

También agregó: "No creo que sea particularmente inusual dada la situación actual (del coronavirus)".

Recientemente un asesor de seguridad del presidente de Corea de Sur, Moon Jae-in, dijo a la cadena CNN que Kim Jong-un está "vivo y bien" de salud.

"Kim Jong-un está vivo y bien. Ha estado en el área de Wonsan desde el 13 de abril. Hasta ahora no se han detectado movimientos sospechosos", aseguró el asesor especial de Moon sobre seguridad nacional, Moon Chung-in.