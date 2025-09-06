Díaz-Canel y Lis Cuesta llegan sonrientes a Laos en plena crisis en Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa, la no-Primera Dama Lis Cuesta llegaron este sábado a Laos, última para de su gira asiática.

“El Presidente Díaz-Canel llegó en la tarde noche de este sábado (hora local) a la capital laosiana, donde fue recibido por autoridades del país y estudiantes que lo esperaban en la terminal aérea en representación de un pueblo que siente gran afecto por Cuba”, dijo en X la cuenta Presidencia Cuba.

“Durante esta, su tercera escala por países socialistas de Asia Oriental, el Jefe de Estado desarrollará una intensa agenda de trabajo que dará continuidad a los intercambios con el compañero Thongloun Sisoulith, secretario general del Partido Popular Revolucionario Lao”, agrega la información.

Díaz-Canel llegó procedente de China donde participó en el desfile militar que conmemoró el 80º aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, encabezado por Xi, Putin y Kim Jong Un.

El gobernante se reunió en privado con el presidente chino y también tuvo un encuentro con 70 empresarios chinos, a quienes aseguró que la isla está abierta a todas las propuestas.

Ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta donde reafirmaron su voluntad de “acelerar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido China-Cuba”.

La gira había empezado en Vietnam, a donde la pareja presidencial y su comitiva llegó en un avión arrendado que cuesta al pueblo cubano 11mil dólares la hora, y donde cumplimentaron una apretada agenda de actividades e intentaron atraer donaciones e inversores para la maltrecha economía cubana.

Preguntas frecuentes sobre la gira de Díaz-Canel por Asia durante la crisis en Cuba