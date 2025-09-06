Díaz-Canel y Lis Cuesta llegan sonrientes a Laos en plena crisis en Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa, la no-Primera Dama Lis Cuesta llegaron este sábado a Laos, última para de su gira asiática.
“El Presidente Díaz-Canel llegó en la tarde noche de este sábado (hora local) a la capital laosiana, donde fue recibido por autoridades del país y estudiantes que lo esperaban en la terminal aérea en representación de un pueblo que siente gran afecto por Cuba”, dijo en X la cuenta Presidencia Cuba.
“Durante esta, su tercera escala por países socialistas de Asia Oriental, el Jefe de Estado desarrollará una intensa agenda de trabajo que dará continuidad a los intercambios con el compañero Thongloun Sisoulith, secretario general del Partido Popular Revolucionario Lao”, agrega la información.
Díaz-Canel llegó procedente de China donde participó en el desfile militar que conmemoró el 80º aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, encabezado por Xi, Putin y Kim Jong Un.
El gobernante se reunió en privado con el presidente chino y también tuvo un encuentro con 70 empresarios chinos, a quienes aseguró que la isla está abierta a todas las propuestas.
Ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta donde reafirmaron su voluntad de “acelerar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido China-Cuba”.
Lo más leído hoy:
La gira había empezado en Vietnam, a donde la pareja presidencial y su comitiva llegó en un avión arrendado que cuesta al pueblo cubano 11mil dólares la hora, y donde cumplimentaron una apretada agenda de actividades e intentaron atraer donaciones e inversores para la maltrecha economía cubana.
Preguntas frecuentes sobre la gira de Díaz-Canel por Asia durante la crisis en Cuba
¿Por qué Díaz-Canel y Lis Cuesta están de gira por Asia?
La gira de Díaz-Canel por Asia tiene como objetivo fortalecer las relaciones diplomáticas y económicas con países aliados como Vietnam, China y Laos. El gobernante cubano busca promover la cooperación bilateral y atraer inversiones, en un momento en que Cuba enfrenta una severa crisis económica. Sin embargo, la gira ha generado críticas debido al alto costo del viaje y la situación de precariedad que vive la población cubana.
¿Qué impacto tiene esta gira en la situación actual de Cuba?
La gira ha generado indignación en Cuba, ya que se realiza en medio de una grave crisis económica y social en la isla. Apagones prolongados, escasez de alimentos y una inflación galopante contrastan con los lujos que rodean a la delegación cubana en sus visitas al extranjero. Esta disparidad ha provocado críticas hacia el gobierno por su aparente desconexión con la realidad del pueblo cubano.
¿Cómo se financian los viajes de Díaz-Canel y su comitiva?
Los viajes de Díaz-Canel y su comitiva se financian mediante el alquiler de aviones privados, cuyo costo es considerablemente alto. En esta ocasión, el avión arrendado para la gira asiática cuesta 11,000 dólares la hora de vuelo. Este gasto ha sido criticado ampliamente, dado el contexto de crisis económica aguda que enfrenta Cuba.
¿Qué papel desempeña Lis Cuesta en estas giras internacionales?
Lis Cuesta, aunque no ocupa un cargo oficial en el gobierno, acompaña regularmente a Díaz-Canel en sus giras internacionales. Su presencia ha sido objeto de controversia, especialmente por su estilo de vida ostentoso durante estos viajes, que contrasta con la difícil situación que vive la mayoría de los cubanos en la isla.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.