Madre cubana denuncia negligencia médica que acabó con la vida de su hijo en un hospital de La Habana

Una madre cubana denunció que una presunta negligencia médica acabó con la vida de su hijo de 12 años en el Hospital Pediátrico Docente Centro Habana.

"Yo quisiera que vieran como toda la noche (mi hijo) tenía 42 grados de fiebre. Las doctoras estaban en un cuarto chateando en Internet, mientras él convulsionaba", lamentó entre lágrimas Liset Herrera en un vídeo que publicó este lunes en su perfil de Facebook.

"El papa se llevó al niño y me lo trajo deshidratado. Le dije que no se lo llevara. Cuando llegó al hospital lo metieron en una sala sabiendo que padecía del corazón y era asmático. Estas mujeres se despreocuparon, mi esposo oía sus risas", relató.

Herrera dijo que fue a buscar a las sanitarias al cuarto donde estaban pero le pidieron que esperara. "Me decían que esperara a que evolucionara, y se estaba muriendo", aseguró.

"Mi niño estaba sufriendo, lloraba y estas mujeres riéndose y conectadas a Internet. Ya no puede ser la misma mujer que antes porque acabaron con mi vida. Lo peor de todo es que mi niño me decía que no quería morirse, solo tenía 12 años", dijo desolada.

En un post que también difundió en la citada red social especificó que el menor perdió la vida tras un paro cardíaco. "Se despreocuparon de mi hijo le pusieron una inyección en vena y a mi hijo al momento le dio un paro respiratorio. Las estoy acusando pero las están protegiendo", afirmó.

"Díganme qué debo hacer, ¿en qué estaban pensando (las doctoras) o no ven que trabajan con niños", cuestionó.

En este sentido Liset reveló que acudió a la policía para hacer una denuncia, pero le simplemente le dijeron que tenía que esperar "Me dicen que no podían, que tenía que esperar. Es mi dolor y quiero justicia", recalcó.

Herrera también explicó que hace cinco meses su hijo ya fue hospitalizado por una "aminofilina que le pusieron en vena" en el Policlínico Docente Reina de Centro Habana. "Aquello le ocasionó un paro respiratorio y gracias a Dios mi hijo se salvó aquella vez", recordó.

"Resulta ser que el turno de terapia que recibió a mi hijo hace cinco meses fue el mismo que lo recibió el pasado 7 de marzo y conocía muy bien el caso. Sin embargo se descuidaron, sabían que el niño padecía del corazón y que era asmático crónico", apuntó.