Crisis social golpea la maternidad en Las Tunas: aumentan embarazos adolescentes y partos prematuros

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La provincia de Las Tunas cerró el primer cuatrimestre del año con una tasa de embarazo adolescente de 21 % y un índice de bajo peso al nacer del 7,7%, alertó este domingoel periódico oficial 26.
El dato más alarmante es el incremento de 70 embarazos en adolescentes registrado solo en abril, lo que disparó la tasa provincial desde el 18 % anterior hasta el 21% actual, muy por encima de la media nacional, subrayó, el director general de Salud del territorio, Ariel Guevara Bringa
"Tenemos ocho recién nacidos fallecidos hasta la fecha. El bajo peso al nacer se concentra en solo tres municipios, Amancio, Las Tunas y Puerto Padre, asociado fundamentalmente a partos pretérmino. Debemos concentrarnos en combatir la anemia, la ganancia de peso insuficiente y los riesgos sociales", declaró Guevara.
A pesar de estos indicadores críticos, la provincia mantiene en cero la muerte materna y ha registrado más de 300 nacidos vivos en el cuatrimestre, contrastó la fuente.
El director sanitario hizo un llamado urgente a mejorar las condiciones de los hogares maternos y a elevar su índice ocupacional, señalando que la permanencia de las gestantes en estos centros puede ser determinante.
"Con su estancia en estos espacios podemos marcar la diferencia entre un parto pretérmino y un nacimiento a término, entre un bajo peso evitable y un recién nacido sano", subrayó.
Guevara también alertó sobre la necesidad de "evitar la fuga de las embarazadas de los centros hospitalarios" y destacó como ejemplos positivos el hogar materno del municipio de Colombia y el de Amancio, este último con convenios con cooperativas para fortalecer sus servicios.
En cuanto al suministro de sangre, informó que el plan de bolsas se cumplió al 114 % en el cuatrimestre, aunque reconoció que "en este mes se siente la carencia de sangre. La sangre no se repone con otra cosa que no sea sangre".
En enero de 2023, la oriental provincia ya encabezaba el ranking nacional de embarazo adolescente con una tasa del 22,7 %, frente a una media nacional de 17,8%.
La escasez crónica de anticonceptivos y el éxodo de profesionales de la salud agravan un panorama que el régimen no ha logrado revertir con decretos.
A nivel nacional, la tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada mil nacidos vivos, frente a 7,1 en 2024, un deterioro del 39 % en un solo año. Las autoridades de Las Tunas citan como referencia nacional una tasa de 9,3 por cada mil nacidos vivos.
En mayo, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra Izquierdo, reconoció que la fecundidad adolescente en Cuba ronda el 19 % y que la disminución entre 2024 y 2025 fue de apenas un punto porcentual.
"Ha habido una disminución de 1 % entre 2024 y 2025, todavía no estamos contentos con lo que ha estado sucediendo", puntualizó.
En abril de 2026, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Unión Europea lanzaron un programa conjunto de 36 meses y un millón de euros focalizado precisamente en municipios de Las Tunas, Camagüey, Holguín y Granma, reconociendo implícitamente que estas provincias orientales concentran los peores indicadores del país y que las políticas nacionales no han sido suficientes para revertir la tendencia.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Maternidad en Las Tunas
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los embarazos adolescentes en Las Tunas?
La provincia de Las Tunas enfrenta una tasa alarmante de embarazo adolescente del 21 %, un incremento significativo respecto al 18 % anterior. Este aumento es preocupante ya que está por encima de la media nacional y refleja un problema estructural que el régimen no ha logrado resolver.
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¿Qué factores contribuyen al aumento de partos prematuros y bajo peso en recién nacidos en Las Tunas?
El incremento de partos prematuros y bajo peso al nacer está asociado a factores como la anemia, ganancia de peso insuficiente y riesgos sociales. Además, la epidemia de chikungunya y la escasez de anticonceptivos agravan la situación, indicando la falta de un sistema de salud efectivo y recursos adecuados.
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¿Qué medidas se están tomando para mejorar las condiciones de maternidad en Las Tunas?
Las autoridades han hecho un llamado a mejorar las condiciones de los hogares maternos y aumentar su ocupación, ya que la permanencia en estos centros puede ser determinante para evitar partos prematuros y bajo peso en recién nacidos. Sin embargo, la falta de recursos y personal médico sigue siendo un desafío significativo.
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¿Cómo afecta la escasez de anticonceptivos a la problemática del embarazo adolescente en Cuba?
La escasez crónica de anticonceptivos ha sido un factor clave en el aumento de embarazos adolescentes, ya que limita el acceso a métodos de planificación familiar y la educación sexual adecuada. Esto, combinado con un sistema de salud ineficaz, perpetúa la problemática en el país.
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¿Qué impacto tiene la crisis sanitaria general en los indicadores de salud materno-infantil en Cuba?
La crisis sanitaria general en Cuba ha llevado a un aumento en la mortalidad infantil y materna, reflejando un deterioro en el sistema de salud debido a la escasez de medicamentos, personal médico y recursos hospitalarios. Las cifras de mortalidad infantil han alcanzado niveles récord, evidenciando un colapso del sistema sanitario.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.