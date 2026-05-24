Crisis social golpea la maternidad en Las Tunas: aumentan embarazos adolescentes y partos prematuros

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La provincia de Las Tunas cerró el primer cuatrimestre del año con una tasa de embarazo adolescente de 21 % y un índice de bajo peso al nacer del 7,7%, alertó este domingoel periódico oficial 26.

El dato más alarmante es el incremento de 70 embarazos en adolescentes registrado solo en abril, lo que disparó la tasa provincial desde el 18 % anterior hasta el 21% actual, muy por encima de la media nacional, subrayó, el director general de Salud del territorio, Ariel Guevara Bringa

"Tenemos ocho recién nacidos fallecidos hasta la fecha. El bajo peso al nacer se concentra en solo tres municipios, Amancio, Las Tunas y Puerto Padre, asociado fundamentalmente a partos pretérmino. Debemos concentrarnos en combatir la anemia, la ganancia de peso insuficiente y los riesgos sociales", declaró Guevara.

A pesar de estos indicadores críticos, la provincia mantiene en cero la muerte materna y ha registrado más de 300 nacidos vivos en el cuatrimestre, contrastó la fuente.

El director sanitario hizo un llamado urgente a mejorar las condiciones de los hogares maternos y a elevar su índice ocupacional, señalando que la permanencia de las gestantes en estos centros puede ser determinante.

"Con su estancia en estos espacios podemos marcar la diferencia entre un parto pretérmino y un nacimiento a término, entre un bajo peso evitable y un recién nacido sano", subrayó.

Guevara también alertó sobre la necesidad de "evitar la fuga de las embarazadas de los centros hospitalarios" y destacó como ejemplos positivos el hogar materno del municipio de Colombia y el de Amancio, este último con convenios con cooperativas para fortalecer sus servicios.

En cuanto al suministro de sangre, informó que el plan de bolsas se cumplió al 114 % en el cuatrimestre, aunque reconoció que "en este mes se siente la carencia de sangre. La sangre no se repone con otra cosa que no sea sangre".

En enero de 2023, la oriental provincia ya encabezaba el ranking nacional de embarazo adolescente con una tasa del 22,7 %, frente a una media nacional de 17,8%.

La escasez crónica de anticonceptivos y el éxodo de profesionales de la salud agravan un panorama que el régimen no ha logrado revertir con decretos.

A nivel nacional, la tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada mil nacidos vivos, frente a 7,1 en 2024, un deterioro del 39 % en un solo año. Las autoridades de Las Tunas citan como referencia nacional una tasa de 9,3 por cada mil nacidos vivos.

En mayo, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra Izquierdo, reconoció que la fecundidad adolescente en Cuba ronda el 19 % y que la disminución entre 2024 y 2025 fue de apenas un punto porcentual.

"Ha habido una disminución de 1 % entre 2024 y 2025, todavía no estamos contentos con lo que ha estado sucediendo", puntualizó.

En abril de 2026, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Unión Europea lanzaron un programa conjunto de 36 meses y un millón de euros focalizado precisamente en municipios de Las Tunas, Camagüey, Holguín y Granma, reconociendo implícitamente que estas provincias orientales concentran los peores indicadores del país y que las políticas nacionales no han sido suficientes para revertir la tendencia.