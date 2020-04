Doctor Durán: "No creo que este año tengamos la vacuna" contra el coronavirus

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), considera que para este año no se encontrará en el mundo la vacuna contra el coronavirus.

"No quiero ser sombrío en mi explicación, yo también tengo cifrada la esperanza de que aparezca, pero no creo que este año", apuntó el especialista en conferencia de prensa.

Durán García reconoció que países como China, Estados Unidos, Japón o Gran Bretaña están trabajando arduamente en la búsqueda de la vacuna, pero es algo que "todavía demora", dijo.

"Aunque Gran Bretaña dijo que en septiembre, casi todos los países coinciden que hasta el año 2021, en el primer semestre o finales del primer semestre es que se podrá disponer de una vacuna", apuntó.

El funcionario del MINSAP comparó esta situación con la que vivió el mundo cuando apareció el VIH-SIDA. "¿Cuántos años hace que lleva el VIH-SIDA en el mundo y sin embargo no se ha logrado una vacuna? Esa también es una pandemia".

También se refirió a las arbovirosis como el dengue, el zika, la chikunguña, o la fiebre amarilla, enfermedades que causan gran morbilidad y mortalidad y que sin embargo ha costado tanto la búsqueda de una vacuna.

"De esas la única que tiene una vacuna eficiente es la fiebre amarilla, pero todas los demás a pesar de los esfuerzos en el mundo no tienen una vacuna", dijo Durán García.

Ante esta situación y sin una cura aún para el coronavirus, el doctor dijo que "como se hace con otras enfermedades, lo mejor es prevenir, protegerse".

"Ya estamos teniendo la cultura del nasobuco, de no dar las manos, de no besar, como en algún momento determinado se introdujo el condón en nuestro país. Eso no era habitual", recalcó. "Al parecer la vacuna es para el año que viene, y mientras tanto a protegernos con todas las medidas".

En la conferencia de prensa Durán García también explicó que por el momento no ha habido casos de reinfección registrados en el país.

"No ha habido tiempo, nosotros estamos teniendo nuestras primeras altas hace unos 15 días, muchos están todavía en la etapa de vigilancia estricta con restricción en su domicilio. Hay que esperar que pasen los 15 días después del alta clínica. Estaríamos hablando de una persona que se haya curado, se haya negativizado, y en un tiempo determinado se hiciera positiva nuevamente al Covid-19. Eso nosotros todavía no lo hemos detectado, pero reitero que no ha habido suficiente tiempo en Cuba y en otros países como para tener eso documentado", aclaró.

La pasada semana Europa inició el primer ensayo en humanos de una vacuna contra el coronavirus, la cual fue desarrollada en menos de tres meses por un equipo de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

Dicho estudio se llevó a cabo con dos voluntarios de un grupo total de 800, donde la mitad recibirá la vacuna contra el COVID-19 y la otra una vacuna de control que protege contra la meningitis, pero no contra el coronavirus, detalló la cadena de noticias BBC.

Varios científicos del Laboratorio Rocky Mountain de los Institutos Nacionales de la Salud en Montana inocularon el mes pasado a seis monos macacos rhesus con dosis únicas de la vacuna de Oxford. Los animales fueron expuestos a grandes cantidades del virus que está causando la pandemia, que había enfermado ya a otros monos en el laboratorio. Un mes después, los seis monos estaban sanos.