Aroldis Chapman y Yordenis Ugás invitan a los cubanos a que alcen la voz: "Deja la apatía y la cobardía y habla de tu país"

El pelotero Aroldis Chapman y el boxeador Yordenis Ugás mantuvieron una conversación a través de una videollamada en directo en las redes sociales en la que, entre otras cosas, tocaron el tema de la situación de la isla y hablaron sobre el miedo a la libertad de expresión que tienen aún algunos cubanos.

Sin embargo, el objetivo de los deportistas cubanos no era simplemente criticar la situación que se viven en su tierra natal, sino más bien motivar a sus compatriotas a que se unan y hablen de la realidad de su país, sobre todo aquellos que tienen una mayor voz e influencia, como son los artistas o los propios deportistas.

Ugás compartió un pedazo de la conversación en su perfil de Instagram, aunque según agregó en un texto adjunto, irá publicado los demás momentos y debates que compartió con su amigo Chapman.

"El sábado tuve una conversación en FaceLive con mi hermano Aroldis Chapman sobre nuestro país, la conversación la tenemos siempre privadamente porque nos pasamos horas hablando sobre ese tema y esta vez la tuvimos públicamente. Voy a ir publicándola parte por parte y hablamos de todo. Mi intención es motivarte", comentó.

A continuación, Ugás añadió que los cubanos tienen dejar "la apatía y la cobardía" y que deben alzar la voz a favor por la libertad de Cuba, sin importar el tipo de trabajo o el estatus que se tenga.

"Personalmente tengo 10 años de ser hombre libre y he hablado de mi país en todo momento. Si eres cubano, no importa quien eres, ni lo qué haces. Si trabajas en una cafetería, si trabajas en un hospital, si eres un negociante, si eres artistas o deportista y gana millones de dólares, no importa man, deja la apatía y la cobardía y habla de tu país", dijo.

Pata finalizar, el boxeador quiso aclarar que la iniciativa suya y de Chapman no se trataba de política, sino de acabar de erradicar una "dictadura de 62 años". Asimismo, expresó que su deseo es que haya "un mejor país"para nuestra gente" por lo que llegado la "hora de hablar por un mejor futuro".

"Y esto no es política, esto es que tenemos una dictadura de 62 años y queremos un mejor país para nuestra gente, queremos tener un mejor país donde nacimos, donde nos criamos, de donde son nuestras raíces. Y ningún cubano es mi enemigo por su manera de pensar, pero es hora de hablar por un mejor futuro para nuestra gente. Viva Cuba Libre", concluyó.