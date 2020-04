Yomil y El Dany ofrecen un segundo concierto desde casa por la cuarentena

Desde que comenzó todo el revuelo dentro de Cuba a causa del coronavirus, la agrupación de reguetón Yomil y El Dany no han dejado de entretener a sus fanáticos con diversos contenidos a través de las redes sociales.

Después de que hace un par de semanas atrás realizaran un concierto en vivo mediante su canal oficial de YouTube, ahora los cantantes urbanos cubanos han vuelto a repetir la fórmula y han brindado a sus seguidores un nuevo recital desde casa.

Tras el éxito que tuvo su primera presentación, Yomil y El Dany han querido complacer las peticiones de sus fans, pues saben que con su música lograron olvidar por un momento "todos los momentos negativos".

Alrededor de una hora, los reguetoneros pusieron a bailar a todos sus admiradores de manera virtual con la interpretación de algunos de sus mayores éxitos urbanos que forman parte de su repertorio.

Temas como Pensado, To' Gucci to' durako, Sobredosis, Estamos pa' to', Como Messi como Cristiano,Yo a ti te muerdo o Qué pena retumbaron en el salón del estudio que tiene Yomil Hidalgo en su residencia del Casino Deportivo en La Habana.

Una vez más, la iniciativa de Yomil y El Dany fue muy bien acogida por los amantes de su música, quienes han dejado mensajes en la caja de comentarios de YouTube agradeciendo la idea de los cantantes.