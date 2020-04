Yomil explota contra Eliecer Ávila por criticar su alto nivel de vida en Cuba

El reguetonero Yomil Hidalgo ha explotado en las redes sociales contra el activista Eliecer Ávila tras haber criticado su alto nivel de vida dentro de Cuba y por haberle comparado con una joven llamada Camila Acosta que habla de la realidad cubana desde dentro de la isla.

El cantante urbano no se ha quedado callado y ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram en el que invitaba al activista a un "diálogo" directo. Según el integrante de Yomil y El Dany, Eliecer "ya no es siquiera un persona activa", sino más bien "un youtuber" que se pasa horas y horas hablando detrás de una cámara a través de su canal de YouTube. No obstante, su mensaje fue claro y era el invitarle a que hablasen cara a cara a través de las mismas redes sociales, para así debatir sobre esta polémica.

Tal y como menta Yomil pensaba que Eliecer era "respetuoso" y "coherente" por la manera en la que habla, aunque al ver el tipo de comparación "absurda" que le hizo con Camila, le hizo dudar mucho de su inteligencia.

"Este señor fue el que hizo el post tratando de compararme con una muchacha que vive aquí en Cuba, haciendo una comparación sumamente absurda. Yo en parte tenía cierto respeto, porque viéndolo la manera en la que se manifiesta, pienso que es una persona respetuosa, coherente. Pero al ver ese tipo de comparación que usted hizo, me hace dudar mucho, porque supuestamente usted es una persona que está preparada, que ha estudiado en la universidad, entonces no puede hacer ese tipo de comparaciones porque no encajan, son cosas muy absurdas", dijo Yomil.

El reguetonero alegó además que entiende que Eliecer necesita "rating" para su canal de YouTube y que haya que tenido que hacer una noticia de su foto. Por eso, quiere "ayudarle" a tener más audiencia y le invitó a mantener un diálogo con mucha "ecuanimidad y tranquilidad" para sí él poder aclarar varias dudas que tiene sobre su desempeño como activista.

Toda esta polémica ocurrió debido a una fotografía de Yomil que Eliecer compartió en su Facebook y en la que aparecía el cantante urbano posando junto una gran cantidad de ropa y pares de zapatos.

Eliecer Ávila / Facebook

El post del reguetonero también dio paso a otro debate, pues junto a la imagen el intérprete pedía la ayuda de una "pretendiente" para que le ayudara a "organizar el reguero".