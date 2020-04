Ulises Toirac: Si Amazon hubiera empezado como TuEnvio, Jeff Bezos hoy sería un pordiosero

El artista cubano Ulises Toirac reflexionó sobre TuEnvio, el servicio de CIMEX para comprar comida a través de internet en Cuba con el fin de evitar colas en plena crisis del coronavirus.

"Si Amazon hubiera empezado así, Jeff Bezos sería pordiosero hoy en día", dijo el humorista cubano refiriéndose a la mala gestión de este servicio en el país.

Según Toirac, el Estado cubano no debería asociar los puntos de procesamiento y almacenaje a tiendas existentes. "Es un error o al menos en este estadío ya lo es si en un inicio funcionaba. Mejor que esto serían almacenes territoriales con transportes para la entrega", sugirió.

"La gente vería beneficios a corto plazo y no como por ejemplo con el turismo que nadie sabe al final donde se mete el dinero que genera porque yo por lo menos no lo veo (más años, más turismo, menos papas en el mercado): aquí no, aquí las familias con posibilidades podrían ver su problema resuelto, es más, al mercado negro le sería difícil poner precios alocados (aunque los de TuEnvio en algunos casos los considere asalto a mano armada)", apuntó Toirac.

También expuso que los ingresos generado desde esta plataforma, que son en "moneda dura", aseguran la compra de más productos en el extranjero. "El negocio se paga a sí mismo y deja para ingresar. No sucede como con la venta en el mercado interno donde se vende en CUC, que luego no se puede hacer nada con eso en el mercado internacional".

"En fin que me parece una vía alternativa excelente para propiciar una mejor oferta nacional (incluso mejorar la otra, a la que más cubanos podemos acceder) pero le falta mucho, mucho, mucho, mucho para poder ponerse en buena forma", finalizó el humorista.

En su post publicado en la red social Facebook, Ulises Toirac criticó el mal funcionamiento de dicho servicio en cuanto a la disparidad en las ofertas, el sube y baja impresionante en las disponibilidades, y la manera tan lenta en que funcionan el sitio.

"Son lentos, (a veces tan lentos que hacen imposible comprar) no están adecuados a la magnitud de accesos y cuentan con un sistema de gestión engorroso y mal programado. Me baso para decir eso en los largos tiempos de presentación de página (incluso cuando han prescindido de las fotos de los productos lo cual me parece una tomadura de pelo), en que puede que metas algo en "tu carrito" para que luego el sistema te diga que se agotaron las disponibilidades y en que la mayor parte del tiempo los servidores están cerrados para 'poder procesar el volumen de pedidos realizados' y otros muchísimos sinsabores que pasan los compradores de esos sitios", dijo.

Toirac también destacó el esfuerzo de las personas que trabajan con este servicio y reconoció que aunque parte de la población no puede beneficiarse, "sin dudas constituyen un gran alivio para las familias que teniendo gente en el extranjero pueden hacerles las compras".

Recientemente el gobierno cubano reconoció problemas en las tiendas virtuales habilitadas en en el país ante la crisis del coronavirus y para evitar las aglomeraciones.

Según Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior (MINCIN), "un grupo multidisciplinario de especialistas trabaja constantemente para ir resolviendo los problemas que se detectan" en la plataforma TuEnvio.cu, de la corporación Cimex.

En un artículo publicado en el portal oficialista Cubadebate se indicó que "desde hace algunos días y a partir de la alta demanda del servicio, la página ha mantenido una operatividad muy inestable”.

Entre los aspectos que deben ser mejorados figura la necesidad nuevos equipamientos que gestionan tráficos en la red, un aumento del ancho de banda, una optimización de las imágenes (que deben pesar menos) de los productos; y un aumento de las prestaciones de la infraestructura asociada al servicio.