Denuncian discriminación a una cubana musulmana en su centro laboral de La Habana

Un cubana sufrió discriminación en su centro laboral en La Habana por usar la hijab, denunció en Facebook la página Cubanas Musulmanas.

"Son tiempos de ayuda y solidaridad. Niurbelis no ha parado de trabajar a pesar de la COVID-19. Basta de violencia hacia mujeres musulmanas por usar el velo. ¿Qué te molesta? No queremos discriminación en Cuba ni ahora ni nunca", afirmó la citada fuente.

Niurbelis Salas Quiala, cuyo nombre islámico es Samira, fue informada la pasada semana de que no podía seguir usando la hiyab en la tienda La Feria, perteneciente a la corporación estatal CIMEX y ubicada en 51 y 162, Municipio la Lisa. La jefa de personal, Madelaine Palacio Hernández, le comunicó a través de su jefe que la razón es que "esto no es una feria de musulmanes".

Samira dijo que "no la quieren más con ese pañuelo, lo que causó burlas en algunos compañeros y enojo en otros porque no entendían la razón de la oposición de esta persona ya que llevo trabajando 3 años en el mismo lugar y llevando siempre el hiyab".

Esta cubana es madre de tres niños, razón por la cual decidió quitarse el velo antes que perder su trabajo.

Cubanas Musulmanas aclara que "exigirle a cualquier musulmana que se quite el velo es un acto de violencia, un acto de islamofobia de género y de discriminación. Exigimos que se atienda el caso y se sancione a los implicados. En Cuba oficialmente hay libertad de culto y oficialmente no se persigue a los religiosos, pero en muchos lugares aún no se quiere la religión".

En su publicación citan el artículo 42 y 57 de la nueva Constitución de Cuba donde no se permite "ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa" y se permite el "derecho a profesar o no creencias religiosas".

La discriminación contra Samira fue lamentada por varios usuarios en Facebook.

"¡Por eso necesitamos ley de culto", "muchas fuerzas para Samira, que en estos momentos pasa por una situación tan incomoda y humillante" y "es lamentable que esto ocurra, realmente no entiendo pues hay mujeres que sin ser musulmanas, me refiero artistas o mujeres en general que usan como tocado permanentemente turbantes o pañuelos en la cabeza y nadie las molesta", son algunos de los comentarios.