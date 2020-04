Personas necesitadas de Miami encuentran dificultades para recibir alimentos por no tener carro

Muchas personas necesitadas en Miami por la crisis del coronavirus están enfrentando una barrera para poder recibir la comida que se está ofreciendo en la ciudad a las personas desempleadas y con bajos recursos, ya que las autoridades han estipulado que quien no tiene un auto propio no puede recoger las cestas de comida.

"Nosotros no tenemos carro ni nada. Somos muy pobres y no tenemos ni trabajo. Necesito comida porque no tengo nada. ¿Cómo lo voy a hacer?", explicó una de las mujeres afectadas a la Voz de América (VOA).

"Tengo dos niños que mantener, soy madre soltera, todos estamos en una situación muy crítica con esta enfermedad", contó otra.

La cubana Alba Padilla, que está sin trabajo desde hace dos meses, contó al mencionado medio que "estamos muy mal, no se puede salir afuera, hay que estar encerrado y tengo a mis dos hijas en la casa, soy yo la que tiene que salir a buscar la comida".

"Todo el mundo no tiene acceso a tener auto, si no quieren que estemos juntos unos con otros, pues que vengan, que nos agarren los carritos (de la compra) nos los llenen y nosotros nos retiramos", expresó la cubana Caridad, que vive en Miami desde hace algunos años.

El no poder acceder a las cestas de ayuda sin carro, es una de las políticas implementadas por el gobierno local durante la crisis. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, explicó a la VOA que la decisión está tomada por razones de seguridad, para evitar la exposición al contagio.

"No se le va a dar comida a gente que no estén en carros por la distancia que hay que mantener, así que si no tienen carro o un familiar que les pueda traer en un carro, solamente les puedo decir que no van a recibir la comida", dijo un agente a las personas sin vehículo propio que estaban esperando para recoger las donaciones de alimentos, en un video filmado por VOA.

El equipo del comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, está tomando los datos de las personas que no han podido recoger las cestas de ayuda, al enterarse de la situación.

"Les estamos tomando el nombre, la dirección y el teléfono y entre hoy y mañana les vamos a llamar para entregarles las bolsas de comida", explicó Carollo y aseguró que pronto se tomarán medidas para que las ayudas de alimentos puedan estar disponibles tanto para quienes tienen auto como para los que no.

En el sur de la Florida –como en el resto del mundo– la crisis del coronavirus ha afectado a muchas familias que vivían al día y que, al quedarse sin trabajo están teniendo dificultades para poner un plato de comida en su mesa.

La ciudad de Miami es el epicentro del coronavirus en el estado de Florida, el cual ocupa el octavo lugar a nivel nacional. El condado de Miami-Dade es el más afectado, con más de 12.000 casos de COVID-19.