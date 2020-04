Gobiernos estatales insisten en reapertura mientras el coronavirus deja a millones sin trabajo en EE.UU.

WASHINGTON/NUEVA YORK, 30 abr (Reuters) - Más de dos docenas de estados de Estados Unidos siguieron adelante el jueves con planes para relajar las restricciones a los negocios y la vida social, con la esperanza de revertir el golpe económico del coronavirus que llevó a otras 3,4 millones de personas a pedir subsidios por desempleo la semana pasada.

Ya que las normativas de la Casa Blanca sobre distanciamiento social expiraron el jueves, los estados han estado evaluando maneras de reactivar sus economías mientras mantienen algunas políticas de confinamiento en casa.

Algunos estados planean levantar restricciones sin las condiciones de la campaña "Reactivando Estados Unidos de nuevo" que recomendó la Casa Blanca, que incluyen mostrar menores tasas de infección y una expansión de las pruebas de coronavirus.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca, ha advertido que los estados no deben tomar medidas apresuradamente, luego de que autoridades lideradas por el gobernador de Georgia comenzaron a levantar las restricciones.

"No se pueden obviar las cosas en una situación en la que tienes el peligro de un rebrote (del virus). Eso es lo que me preocupa. Espero que no lo hagan", dijo a la cadena NBC en una entrevista.

El número de casos de coronavirus aún está aumentando en muchas partes del país, aunque ya se han alcanzado picos en ciudades como Nueva York, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos.

Indiana, Massachusetts, Ohio y Pensilvania reportaron un número récord de muertes el miércoles y la cifra de fallecidos en el país llegó a 61.000, con más de 1 millón de casos confirmados para el jueves.

El sentido de urgencia con el que algunos estados quieren reabrir quedó expuesto el jueves por el dato del Departamento del Trabajo que mostró que 3,839 millones de personas se acogieron a los beneficios por desempleo en la semana que terminó el 25 de abril.

La cifra es menor a los 4,441 millones de pedidos de la semana anterior, pero de todas formas elevó el número de personas con subsidios a cerca de 30 millones desde el 31 de marzo, lo que constituye casi el 18,4% de la población en edad de trabajar.

Florida se convirtió el miércoles en el más reciente estado, y uno de los más grandes, en anunciar un relajamiento de las restricciones que han arruinado la actividad económica.

"Hay una luz al final del túnel", dijo el gobernador Ron DeSantis al dar a conocer el plan que desde el lunes permitirá relajar los cierres de lugares de trabajo y las órdenes de confinamiento impuestas hace cuatro semanas.

Esta semana, su par de Texas, Greg Abbott, otro gobernador aliado del mandatario republicano Donald Trump, anunció una estrategia similar de reapertura que entrará en vigor el viernes.

En California, sin embargo, se espera que el gobernador Gavin Newson anuncie el cierre de todas las playas y parques del estado luego de que multitudes atestaron los litorales el fin de semana pasado, de acuerdo a un memorando al que tuvo acceso Reuters.

(Reportes de Doina Chiacu y Lucia Mutikani en Washington, Lisa Shumaker, Michael Martina y Nathan Layne; escrito por Maria Caspani y Sonya Hepinstall. Editado en español por Marion Giraldo)