Detienen a un cubano en Miami acusado de robar decenas de boletos de lotería

Un hombre de origen cubano fue arrestado en Miami por presuntamente robar decenas de boletos de loterías, conocidos como "raspaditos", en un negocio de la ciudad, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como Arnaldo Moinelo Hernández, de 52 años de edad, y compareció el jueves ante una corte bajo la acusación de vandalizar un negocio del barrio miamense Allapattah, del que sustrajo decenas de boletos, informó el canal AméricaTevé.

Un reporte de ese canal televisivo indica que el caso está siendo atendido por la magistrada Gina Beovides; sin embargo, se desconoce el veredicto final de la primera comparecencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de abril. El informe policial detalló que Moinelo rompió la puerta de vidrio de la tienda June Dollar Plus, en el 1914 de la calle 20 del noroeste, pero los hechos quedaron registrados en las cámaras de vigilancia.

Ocho días después los agentes capturaron al infractor gracias a los videos del negocio.

El robo al negocio de "raspaditos" ocurre cuando la ciudad de Miami se encuentra en cuarentena por el coronavirus.

En esa zona del condado de Miami-Dade, muchas personas están enfrentando problemas para acceder a la comida que se está repartiendo a las personas desempleadas y de bajos recursos, ya que las autoridades han estipulado que quien no tiene un auto propio no puede recoger las cestas de comida.

"Nosotros no tenemos carro ni nada. Somos muy pobres y no tenemos ni trabajo. Necesito comida porque no tengo nada. ¿Cómo lo voy a hacer?", explicó una de las mujeres afectadas en declaraciones a la Voz de América (VOA).

"Tengo dos niños que mantener, soy madre soltera, todos estamos en una situación muy crítica con esta enfermedad", contó otra.

El condado de Miami-Dade sobrepasó los 12.000 casos confirmados de coronavirus este jueves y continúa siendo el epicentro de la pandemia en el estado de Florida, con 352 fallecidos por COVID-19.

De los 12.000 casos de Miami-Dade, 11.931 son residentes en el condado y 1509 personas permanecen hospitalizadas.