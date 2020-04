Tres ancianos de una misma familia vencen el coronavirus en Miami

Una mujer de 90 años y otros dos ancianos de su familia regresaron a sus casas luego de vencer al coronavirus en un hospital de Florida.

Los afectados, residentes en la ciudad de Miami, son familiares del ex legislador estatal José Félix Díaz, quien comentó al canal Univisión que los tres se contagiaron cuando la persona que cuida a la abuela de 90 años se enfermó con coronavirus.

El primero en presentar síntomas fue el padre de la familia, de 64 años.

Cuenta Díaz que su papá, "dos o tres días después, empezó a sentirse mal, no eran los síntomas clásicos, no tenía catarro, no tenía fiebre, estaba mal de la barriga y bien débil, sí mencionó que no se sentía bien".

De repente el hombre fue empeorando y no tenía oxigeno, "nos dijeron que creían que iban a tener que llevar a mi papá a UCI para ponerlo en un ventilador", relató el ex legislador.

La próxima en contagiarse fue la abuela de 90 años, por lo que "ese mismo sábado, tuvo que ir al hospital y fue remitida directamente a un respirador", afirmó.

Mientras su padre y su abuela se enfrentaban a la enfermedad en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Miami, condado de Miami-Dade, también comenzó a presentar síntomas de COVID-19 la madre del político floridano, una mujer de 64 años de edad.

"Mi mamá también estaba positiva, así que fueron 72 horas bien dramáticas en la vida nuestra", comentó Díaz.

La mujer presentó síntomas leves y tuvo que aislarse, cuenta su hijo de 40 años, quien recordó que uno de los momentos más dramáticos fue cuando su mamá se despidió de la abuela a través del FaceTime, porque no podía visitarla en el hospital.

"No sabíamos si iba a vivir o no, y mi abuela no estaba consciente", dijo.

Sin embargo, la abuela sorprendió a los doctores y puedo regresar a su casa luego de 20 días de hospitalización. Lo mismo pasó con su padre y su mamá, por lo que los médicos consideraron que la familia tenía una "bendición".

A pesar de ser la población más vulnerable frente a la pandemia, varios ancianos han logrado vencer al nuevo virus, como es el caso de Jean Boccard, una mujer de 97 años que el pasado 15 de abril regresó a su hogar en Coral Springs, condado de Broward, tras recuperarse del COVID-19.

Jean Boccard, la paciente, dijo al diario Local 10 que pensó que ya había experimentado todo en su vida, y que a pesar de sus años el coronavirus la sorprendió en su residencia de Florida.

Hasta el momento, el condado de Miami-Dade continúa siendo el epicentro de la pandemia de coronavirus en el estado de Florida, con más de 12.000 casos confirmados y 352 fallecidos por COVID-19.

De los 12.000 casos de Miami-Dade, 11.931 son residentes en el condado, donde 1.509 personas permanecen hospitalizadas.

En el estado de Florida al menos 303 centros de cuidados y asilos de ancianos han reportado algún caso de coronavirus entre los empleados o los pacientes desde que la pandemia comenzó a azotar al país.

El gobierno estatal enlistó los nombres de las instituciones afectadas por el brote en 45 de los 67 condados del llamado Estado del Sol, donde estos centros están obligados a notificar a todos los residentes, empleados y familiares cuando se reporta un caso positivo.

Desde el inicio de la pandemia el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que pedía al secretario de Salubridad, Jared Moskowitz, limitar las visitas a cualquier instalación que albergara a personas de edad avanzada para proteger a los abuelos del contagio con el peligroso patógeno.