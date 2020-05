Luis Alberto García genera revuelo en redes con crítica a Donald Trump

El actor cubano Luis Alberto García generó revuelo en las redes sociales con un post en el cual critica a través del humor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El artista publicó una foto en la que aparece sentado a la mesa, junto a tres botellas de cloro y lejía y un vaso de cristal. Junto a la imagen escribió: "Propuesta presidencial".

Su post hace referencia a la viral intervención de Trump en la que sugirió "inyectar desinfectante" en el cuerpo humano para tratar el coronavirus, porque lo "noquea en un minuto". A pesar de que poco después, el mandatario dijo que había sido un comentario sarcástico, lo cierto es que generó una gran controversia entre políticos, dueños de compañías de productos de limpieza, medios y usuarios en general.

No obstante, el post de Luis Alberto García provocó molestias y críticas entre la comunidad virtual cubana, no por el mero hecho de criticar a Trump, sino por enfocarse en Estados Unidos cuando los problemas no paran de acumularse en Cuba.

"Ay, Luis Alberto, te admiramos muchísimo, lo sabes, ay pero no hagas esas cosas, búrlate y critica todo lo que pasa allá que ya es bastante", "Mijito, ¿por qué no pones en la mesa las croquetas de clarias y huesos podridos que te dan por la libreta?", "Qué desafortunado post, porque verdaderamente es más fácil criticar que mirar la miseria de Cuba", comentaron algunos internautas.

Otros fueron incluso más allá: "Cuándo vas a criticar con la misma intensidad y sentido del humor las cositas que pasan en Cuba, como por ejemplo te recomendaría que pongas una lasca de embutido y media libra de picadillo verde o un vaso de yogurt que le venden al pueblo, o también al hombre que enjuiciaron por propagación de epidemia por no tener puesto el nasobuco, pero no enjuician a los culpables de las miles de personas que hay en las colas diariamente para comprar la comida de perro que le venden al pueblo".

También hubo quien llevó el debate a sus propias redes sociales, como el usuario Victor Manuel Faife, que publicó una foto similar a la de Luis Alberto, pero con platos de comida vacíos.

"Luis Alberto García, creo que debes dejar de preocuparte por lo que sucede en E.U.A. y enfócate más en defender y alzar tu voz por el pueblo de Cuba. Hoy me siento indignado por tu crítica hacia Donald Trump. Ten el valor para denunciar lo que hacen los dictadores por más de 60 años", escribió junto a la imagen.