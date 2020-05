Proyecto de ley busca que médicos y enfermeros graduados en el extranjero puedan ejercer en EE.UU

Un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos intenta que los profesionales de la salud graduados en otros países puedan ejercer para ayudar a paliar la pandemia de coronavirus.

La congresista demócrata Debbie Mucarsel-Powell, del distrito 26 de Florida, presentó la propuesta 'The Bringing Additional Nurses to the Fight Act' ante el Congreso de EE.UU. el 1 de mayo y esta semana a la comunidad en la Universidad Internacional de Florida (FIU), informa la cadena local Univisión 23.

"Esto permite además que los estudiantes que ya han tomado un curso previo en campos relacionados con la enfermería sean elegibles, así como cualquier médico capacitado en un instituto extranjero de educación superior", dijo Mucarsel-Powell en el encuentro.

Un médico cubano que trabaja en el sistema de salud de EE.UU. como enfermero, Moisés Dobarganes, señaló al citado medio que la aprobación de esta propuesta incrementará la fuerza laboral de salud en ese país.

El proyecto de ley busca suplir la escasez de enfermeros en varios estados con programas acelerados de certificación para incorporarse en los próximos meses al sistema de salud. Con este propósito propone enmendar la Sección 831 de la Salud Pública y 30 millones de dólares cada año fiscal desde 2020 hasta 2023 para los centros de formación.

"Las personas elegibles incluyen a cualquiera que obtuvo créditos anteriores siguiendo un curso de estudio en un campo relacionado con la enfermería, ya sea en los EE. UU. o un instituto extranjero de educación superior", apunta el comunicado de prensa.

Los casos de personas enfermas del COVID-19 en EE.UU. son más de un millón 231 mil y los fallecidos superan los 73.5600, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, hasta el cierre de esta noticia.