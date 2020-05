Fallece enfermero cubano que había ido a Dominica a combatir el coronavirus con la brigada Henry Reeve

La Brigada Médica cubana en Jamaica informó hoy que uno de los profesionales de la Salud había muerto en Dominica.

Se trata del médico cubano Yoet Michel Ramos Cordero, integrante de la Brigada "Henry Reeve".

"Hemos conocido con profundo dolor, del fallecimiento súbito de un colega", comunicó la Brigada en su página oficial de Facebook.

Cordero había llegado a Dominica el pasado mes de marzoa combatir el coronavirus.

"En nombre de todos los colaboradores de la #BmcJamaica, reciban todos sus familiares, amistades y los colaboradores integrantes de la Brigada Médica de Cuba en Dominica, nuestras más sentidas condolencias. Descansa en Paz Guerrero por la Salud y por la Vida", sostuvieron.

La usuaria de Facebook Annerys Méndez, quien fue colega de Cordero en el hospital Hermanos Ameijeiras La Habana, dedicó unas emotivas palabras al enfermero cubano.

"Eras inteligente, trabajador, puntual a pesar de vivir más lejos que nadie en el servicio, entregado a tu trabajo, amable con los pacientes. Llegaste a volverte imprescindible, aprendiste y superaste las expectativas, dabas lecciones a los residentes de 3er año, que descubrían con asombro y admiración que sabías más electrocardiografía que ellos", dijo.

"Te volviste a su vez amigo, confidente, el único hombre del departamento, por el que se morían todas las pacientes con arritmias o marcapaso, por el que nos peleábamos para bailar en las actividades, el bromista con el resto del servicio, con quien contar para cualquier cosa. Yoet Michel Ramos Cordero, ese tiempo juntos fue sin duda alguna el mejor de los 15 años que pasé en el Hospital Ameijeiras", agregó.

Finalmente, Méndez dijo en su post: "Llena de inmenso dolor y tristeza pienso en las bromas, en como le decías a Marleny "la Mostra" y a mí "La Bárbara", en tus abrazos, en tus chistes, en todos los momentos que compartimos. No me creo aún que iré al Hospital y no estarás. Descansa en paz. Te quiero".

Por el momento, no se han brindado más detalles de la muerte del médico cubano, quien era padre de dos niñas menores de edad.

Yoet Michel Ramos Cordero salió de misión médica el pasado 26 de marzo como parte de un grupo de 200 médicos y enfermeros cubanos que partieron rumbo a Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Santa Lucía, donde prestarían servicios de colaboración con las autoridades locales en su lucha contra el coronavirus.

Esta fue la undécima brigada que el gobierno de la isla envió otros países para que ayuden en el enfrentamiento al COVID-19.