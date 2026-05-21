Más de 300 médicos cubanos viven atrapados en un limbo migratorio en EE.UU.

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Más de 300 médicos cubanos viven atrapados en un limbo migratorio en Estados Unidos que les impide trabajar y ejercer su profesión, una situación que ya está provocando una fuerte crisis económica y emocional en decenas de familias, según reveló un reportaje de Telemundo 51.

Los especialistas forman parte de una red de alrededor de 1,500 médicos extranjeros que emigraron a EE.UU. en los últimos cinco años y se organizaron para enfrentar el complejo proceso de revalidación médica exigido por el sistema estadounidense.

Muchos ingresaron al país bajo figuras migratorias como el I-220A, el parole humanitario o mediante la aplicación CBP One. Sin embargo, sus permisos de trabajo permanecen congelados, pese a que una directriz reciente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó reactivar ciertos trámites para profesionales de la salud.

De los más de 300 médicos afectados, al menos 27 ya aprobaron todos los exámenes de revalidación y están listos para incorporarse a hospitales estadounidenses, pero siguen sin poder trabajar debido a la falta de estatus migratorio definitivo.

El doctor Idalberto Fernández, vocero del grupo, describió una situación desesperante. «Son familias que te cuentan que el poco dinero que tenían guardado lo están destinando a estos exámenes. Hay personas que llevan meses listas para tomar la prueba y no pueden hacerlo porque no tienen el dinero para pagarla, ya que no pueden trabajar ni sustentarse», explicó.

La homologación médica en Estados Unidos es considerada una de las más exigentes del mundo. El proceso requiere varios exámenes en inglés, la certificación de la Comisión Educativa para Graduados Médicos Extranjeros (ECFMG), puede extenderse hasta cinco años y supone un gasto cercano a los 30,000 dólares.

El doctor Andrés Alberto López Sánchez, quien ya logró homologar su título y espera ingresar a un programa de residencia, resumió el desgaste acumulado por quienes atraviesan ese camino: «Es un proceso muy extenso, prolongado y desgastante, tanto física como mental y económicamente».

A las dificultades económicas se suma además el drama de la separación familiar. Muchos de estos médicos abandonaron misiones internacionales del régimen cubano denunciando condiciones de explotación laboral y, como consecuencia, quedaron castigados por las leyes de La Habana, que les impiden regresar a Cuba hasta por ocho años.

El doctor Dayan Ríos Alonso relató la vulnerabilidad extrema que enfrentan numerosos profesionales cubanos en el exilio. «Es casi imposible regresar a la isla, incluso en situaciones humanitarias complicadas como la muerte de un familiar muy cercano, una madre o un padre; muchas veces hasta se les ha negado la entrada al país», denunció.

La crisis se agravó desde diciembre de 2025, cuando USCIS paralizó temporalmente solicitudes migratorias de ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba. La medida afectó trámites de residencia, asilo y permisos de trabajo.

Aunque el pasado 5 de mayo USCIS anunció una flexibilización parcial para médicos procedentes de esos países —incluyendo extensiones de visas H-1B y exenciones J-1—, los cubanos con I-220A o parole humanitario aseguran que las medidas no resuelven su situación particular.

El escenario resulta aún más contradictorio debido a la creciente escasez de médicos en Estados Unidos. El cirujano ortopédico Alejandro Badia, con clínica en Doral, alertó que el país enfrentará una falta crítica de profesionales de la salud en los próximos años. «Hay datos que indican que van a faltar 140,000 médicos en la próxima década en los Estados Unidos», señaló.

Según una encuesta interna del grupo, casi el 40 % de los médicos afectados reside en el sur de la Florida, especialmente dentro del distrito congresional 27 representado por María Elvira Salazar.

Los líderes de la iniciativa aseguran que han llevado sus reclamos a legisladores locales, pero hasta ahora las respuestas se han limitado a la gestión de casos individuales ante USCIS, una estrategia que consideran insuficiente frente a la magnitud del problema.

Para muchos de ellos, la crisis va mucho más allá de papeles migratorios o permisos laborales. «Detrás de cada médico hay un sueño, hay una familia, hay años de desvelo y sacrificios», resumió el doctor Ríos Alonso.