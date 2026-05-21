Más de 300 médicos cubanos viven atrapados en un limbo migratorio en EE.UU.

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Más de 300 médicos cubanos viven atrapados en un limbo migratorio en Estados Unidos que les impide trabajar y ejercer su profesión, una situación que ya está provocando una fuerte crisis económica y emocional en decenas de familias, según reveló un reportaje de Telemundo 51.
Los especialistas forman parte de una red de alrededor de 1,500 médicos extranjeros que emigraron a EE.UU. en los últimos cinco años y se organizaron para enfrentar el complejo proceso de revalidación médica exigido por el sistema estadounidense.
Muchos ingresaron al país bajo figuras migratorias como el I-220A, el parole humanitario o mediante la aplicación CBP One. Sin embargo, sus permisos de trabajo permanecen congelados, pese a que una directriz reciente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó reactivar ciertos trámites para profesionales de la salud.
De los más de 300 médicos afectados, al menos 27 ya aprobaron todos los exámenes de revalidación y están listos para incorporarse a hospitales estadounidenses, pero siguen sin poder trabajar debido a la falta de estatus migratorio definitivo.
El doctor Idalberto Fernández, vocero del grupo, describió una situación desesperante. «Son familias que te cuentan que el poco dinero que tenían guardado lo están destinando a estos exámenes. Hay personas que llevan meses listas para tomar la prueba y no pueden hacerlo porque no tienen el dinero para pagarla, ya que no pueden trabajar ni sustentarse», explicó.
La homologación médica en Estados Unidos es considerada una de las más exigentes del mundo. El proceso requiere varios exámenes en inglés, la certificación de la Comisión Educativa para Graduados Médicos Extranjeros (ECFMG), puede extenderse hasta cinco años y supone un gasto cercano a los 30,000 dólares.
El doctor Andrés Alberto López Sánchez, quien ya logró homologar su título y espera ingresar a un programa de residencia, resumió el desgaste acumulado por quienes atraviesan ese camino: «Es un proceso muy extenso, prolongado y desgastante, tanto física como mental y económicamente».
A las dificultades económicas se suma además el drama de la separación familiar. Muchos de estos médicos abandonaron misiones internacionales del régimen cubano denunciando condiciones de explotación laboral y, como consecuencia, quedaron castigados por las leyes de La Habana, que les impiden regresar a Cuba hasta por ocho años.
El doctor Dayan Ríos Alonso relató la vulnerabilidad extrema que enfrentan numerosos profesionales cubanos en el exilio. «Es casi imposible regresar a la isla, incluso en situaciones humanitarias complicadas como la muerte de un familiar muy cercano, una madre o un padre; muchas veces hasta se les ha negado la entrada al país», denunció.
La crisis se agravó desde diciembre de 2025, cuando USCIS paralizó temporalmente solicitudes migratorias de ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba. La medida afectó trámites de residencia, asilo y permisos de trabajo.
Aunque el pasado 5 de mayo USCIS anunció una flexibilización parcial para médicos procedentes de esos países —incluyendo extensiones de visas H-1B y exenciones J-1—, los cubanos con I-220A o parole humanitario aseguran que las medidas no resuelven su situación particular.
El escenario resulta aún más contradictorio debido a la creciente escasez de médicos en Estados Unidos. El cirujano ortopédico Alejandro Badia, con clínica en Doral, alertó que el país enfrentará una falta crítica de profesionales de la salud en los próximos años. «Hay datos que indican que van a faltar 140,000 médicos en la próxima década en los Estados Unidos», señaló.
Según una encuesta interna del grupo, casi el 40 % de los médicos afectados reside en el sur de la Florida, especialmente dentro del distrito congresional 27 representado por María Elvira Salazar.
Los líderes de la iniciativa aseguran que han llevado sus reclamos a legisladores locales, pero hasta ahora las respuestas se han limitado a la gestión de casos individuales ante USCIS, una estrategia que consideran insuficiente frente a la magnitud del problema.
Para muchos de ellos, la crisis va mucho más allá de papeles migratorios o permisos laborales. «Detrás de cada médico hay un sueño, hay una familia, hay años de desvelo y sacrificios», resumió el doctor Ríos Alonso.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación de los Médicos Cubanos en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los médicos cubanos en EE.UU. están atrapados en un limbo migratorio?
Los médicos cubanos en EE.UU. están atrapados en un limbo migratorio debido a la congelación de sus solicitudes de permisos de trabajo, a pesar de que una directriz del USCIS ordenó levantar las pausas en los trámites de profesionales de la salud. Esto ha generado una crisis económica y emocional en sus hogares.
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¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los médicos cubanos para trabajar en EE.UU.?
El proceso de revalidación médica en EE.UU. es extremadamente exigente, requiriendo múltiples exámenes en inglés y la certificación de la ECFMG. Este proceso puede tomar hasta cinco años y cuesta aproximadamente 30,000 dólares, lo que se suma a la dificultad de no poder trabajar debido a su estatus migratorio congelado.
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¿Cómo afecta la situación migratoria a las familias de los médicos cubanos en EE.UU.?
La situación migratoria afecta profundamente a las familias de los médicos cubanos, ya que muchos han gastado sus ahorros en el proceso de revalidación y enfrentan separación familiar, ya que La Habana penaliza su deserción prohibiéndoles regresar a la isla hasta por ocho años.
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¿Qué medidas ha tomado USCIS para resolver el problema de los médicos cubanos en EE.UU.?
En mayo, USCIS anunció una flexibilización parcial para médicos de 39 países de alto riesgo, pero esta medida no ha resuelto la situación particular de los médicos cubanos con estatus I-220A o parole humanitario, quienes aún no ven avances en sus trámites.
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¿Cuál es la situación del sistema de salud en EE.UU. en relación con la escasez de médicos?
El sistema de salud estadounidense enfrenta una escasez estructural de médicos. Se estima que faltarán 140,000 médicos en la próxima década, lo que hace aún más urgente resolver la situación migratoria de los médicos cubanos que podrían contribuir al sistema.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.