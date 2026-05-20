"¿Y después?": Cubanos cuestionan jornada de limpieza en un hospital pediátrico

Dos videos publicados en Facebook muestran una jornada de limpieza en un hospital pediátrico cubano y han desatado una ola de críticas entre internautas que califican la acción de propaganda sin solución real.

Los clips fueron difundidos por el médico Jorge Pichardo, quien los enmarcó como "una revolución de cariño y acción" y un acto de "brindar amor donde somos más útiles".

En el primer video, una voz agradece "la labor de limpiar la sala"; en el segundo, un padre participante elogia la presencia de personal de la Universidad de Ciencias Médicas y de otras instituciones gubernamentales, calificando la tarea de "loable".

La reacción de los internautas fue mayoritariamente sarcástica y demoledora.

"¿Y después?", cuestionó uno. "Nada, eso lo hicieron ese día para grabar, después se pudre de churre otra vez", escribió otro, resumiendo el sentir general.

"Los mismos esclavos con hambre, churre y sudor son los que tienen que limpiar el basurero llamado hospital. No se respetan", afirmó un tercero.

Otros apuntaron directamente a la ausencia estructural de personal: "¿Y el personal de limpieza? Solo en Cuba es noticia que limpian un hospital".

Un comentario más extenso señaló la raíz del problema: "Si les pagaran un salario digno a las auxiliares de limpieza de los hospitales, no habría necesidad de subir un video limpiando un hospital como acto de altruismo cívico… paguen salarios coherentes con los precios (no pueden, porque el sector estatal está dolarizado) y los dólares son para la casta gobernante".

Captura de Facebook / Jorge Pichardo

La afirmación no es hiperbólica. El salario medio en Cuba perdió un 20 % de su valor en el último año y ronda los 6,930 CUP mensuales, equivalentes a unos 12.6 dólares al cambio informal. Un auxiliar de limpieza hospitalaria puede cobrar apenas 2,800 CUP, mientras que una canasta básica para dos personas en La Habana supera los 41,000 CUP al mes.

Ese abismo salarial explica la fuga masiva de trabajadores del sector estatal y deja los hospitales sin personal de limpieza suficiente. En noviembre de 2024, una mipyme llegó a ofrecer hasta 20,000 CUP para contratar personal de limpieza hospitalaria, evidenciando la escasez.

El gobierno ha respondido históricamente con operativos puntuales de movilización que tienen valor propagandístico, pero no resuelven nada estructural.

El propio Díaz-Canel reconoció en octubre, tras recoger más de 35,000 metros cúbicos de basura en La Habana en un operativo de fin de semana, que "no existe un plan sostenible" para mantener la higiene.

Los internautas, curtidos en ese patrón, no se dejaron convencer. "Eso es propaganda comunista y ya a estas alturas nadie se la cree. Mañana los m... vuelven a estar por los pasillos", escribió otro comentarista. "Puro circo", sentenció un tercero.

La frase que mejor resume el estado de los hospitales cubanos en condiciones de guerra la dejó otro usuario sin rodeos: "La higiene no tiene que ver con bloqueo y así está toda Cuba".

El deterioro de la higiene en los centros pediátricos cubanos es un patrón documentado.

En mayo de 2025 se reportaron cucarachas, orina estancada y utensilios sucios en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, de Camagüey. En Santiago de Cuba, madres denunciaron baños sucios y presencia de chinches en noviembre de ese mismo año.

En febrero pasado, el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño de Matanzas fue señalado por condiciones deplorables en baños y pisos.