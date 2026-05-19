«Literal, si no tienes 3,500 pesos, mueres»: Denuncian mercado negro de insumos médicos en Holguín

Vídeos relacionados:

Un ciudadano de Holguín denunció en Facebook que un adulto mayor estuvo a punto de perder la vida porque el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín no tenía papel para realizar un electrocardiograma, insumo que, según el relato, es robado sistemáticamente de los hospitales de la ciudad y revendido en el mercado negro a 3,500 pesos cubanos (CUP) el metro.

Ernesto Almaguer Díaz narró en su perfil de Facebook que una vecina lo llamó cerca de las 11 de la noche para llevar de urgencia a su padre al hospital ante la sospecha de un infarto.

Los médicos descartaron el diagnóstico por apreciación clínica, pero no pudieron confirmarlo con un electrocardiograma porque no había papel disponible para el equipo.

«Dicho papel, el poco que entra, es robado, así a secas, ROBADO, de este hospital y el Lenin, quizás del Militar también y luego vendido a 3,500 CUP el metro en la Calle 13 de San Field», escribió Almaguer Díaz, comparando esa zona de Holguín con La Cuevita habanera, conocido punto de mercado negro en la capital.

El paciente tuvo que regresar al día siguiente al Hospital Lenin, donde finalmente se le confirmó el infarto que la familia sospechaba desde el inicio.

«Literalmente, si no tienes los 3,500 CUP, mueres», sentenció el autor de la denuncia.

Almaguer Díaz apuntó directamente contra las autoridades partidistas y sanitarias de Holguín, a quienes acusó de estar «abocadas en consignas y pedidos de resistencia creativa, no en controlar que estos insumos sean destinados a quienes lo necesitan».

También criticó las prioridades del régimen: «Cosas así pasan cuando solo se crean consignas y se preveen más patrullas que ambulancias y hoteles Torres K con presupuestos millonarios».

El caso no es aislado. El robo y tráfico de insumos médicos desde hospitales estatales es un fenómeno documentado en múltiples provincias.

En 2025 se registraron detenciones de personal sanitario en Granma por sustraer medicamentos e insumos para venderlos en mercados informales, y en Pinar del Río fue detenido un enfermero y un cómplice por traficar jeringas, ámpulas y bulbos inyectables.

De igual forma, en febrero de 2025, la Policía desmanteló en Manzanillo un almacén ilegal con antibióticos, insumos quirúrgicos y medicamentos controlados.

El propio Hospital Lenin de Holguín ya había protagonizado denuncias previas: en octubre de 2025, los apagones dejaron sin hemodiálisis a sus pacientes, que debieron ser derivados al Hospital Clínico Quirúrgico.

La crisis sanitaria que ilustra este caso tiene reconocimiento oficial.

En febrero de 2026, el ministro de Salud José Ángel Portal Miranda admitió ante la agencia AP que el sistema sanitario cubano estaba «al borde del colapso». Para abril de 2026, 461 de 651 medicamentos esenciales estaban sin existencias en farmacias estatales y había 96,400 pacientes en espera quirúrgica.

Almaguer Díaz rechazó la narrativa oficial que atribuye los problemas al embargo estadounidense: «Ya no solo es el supuesto 'bloqueo' quien según las autoridades es el causante de nuestras penurias, es la desidia, el abandono institucional y la corrupción, los males más visibles que canibalizan al pueblo de Cuba».

El denunciante cerró su publicación con una advertencia directa al régimen: «Sigan engordando y olvidando al pueblo, dentro de poco, esos que los sostienen o se rebelan o fallecen y ustedes, como dicta la Ley de Newton, caerán por su propio peso».