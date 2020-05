Trump a Maduro: “Yo no enviaría a un grupito, sino a un Ejército”

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que "no sabía nada" de la fallida Operación Gedeón, un movimiento militar que intentó derrocar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela el fin de semana pasado, y sugirió que si Estados Unidos decidiera intervenir en ese país sería con acciones más contundentes.

En tono irónico, el mandatario afirmó a la cadena de noticias Fox News, que si alguna vez hiciera algo así en Venezuela, sería sin ocultarlo.

“Yo no enviaría un grupito de personas, no, no, lo llamarían Ejército”, expresó.

Agregó en el mismo tono: “Sería ligeramente diferente. Lo llamarían invasión”; y dijo que había visto imágenes del ataque fallido y no le pareció que fuera elaborado por profesionales.

“Vi las fotos en una playa. Obviamente, no fue dirigido por el general George Washington", dijo en referencia al primer presidente de su país, que era considerado un genio militar.

El pasado domingo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela afirmó que habían frustrado un ataque en La Guaira, orquestado por EE.UU y Colombia, donde fueron detenidos dos ciudadanos estadounidenses con experiencia en las guerras de Irak y Afganistán.

Maduro precisó que los estadounidenses se encontraban entre los 13 detenidos el lunes, cuando intentaban entrar a territorio venezolano por la zona costera central de Chuao, en el estado Aragua.

El grupo había llegado en una lancha procedente de La Guajira colombiana, fronteriza con Venezuela, para presuntamente generar violencia e intentar asesinar al gobernante.

Al respecto, Trump consideró que la acción, con saldo de 8 muertos, “no fue un buen ataque”.

El domingo el gobernante de la Casa Blanca había negado la participación de Estados Unidos en la supuesta incursión armada. "Lo averiguaremos. Acabamos de escucharlo", dijo Trump al ser interrogado sobre el suceso y los arrestos. "Pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno", señaló.

El Washington Post publicó la víspera un documento que revela que miembros de la oposición venezolana negociaron en octubre de 2019 un acuerdo por 213 millones de dólares con la compañía de seguridad norteamericana Silvercorp, dirigida por Goudreau, para capturar y sacar a Maduro del país.

En ese contrato aparecen el nombre y la firma de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien ha sido reconocido en ese cargo por casi 60 países.

Para muchos analistas políticos la revelación de este documento representa un duro golpe a la credibilidad de Juan Guaidó, quien negó cualquier vínculo con Silvercorp o su participación en el episodio.

Ante los hechos, partidos de oposición, entre ellos Primero Justicia y Voluntad Popular, al que está vinculado Guaidó, trataron de desvincularse del asunto. En un comunicado explicaron que "las fuerzas democráticas no promueven ni financian guerrillas, focos de violencia ni grupos paramilitares".

Asimismo, reiteraron su propuesta de constituir un gobierno de "emergencia nacional".