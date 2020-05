Emotivas palabras de Gustavito a su madre recién fallecida

El humorista cubano Geonel Martín, conocido por su personaje Gustavito, dedicó en este Día de las Madres unas emotivas palabras a la suya, Ada Veranes, quien falleció el pasado 20 de abril en La Habana.

“No se cómo empezar, pero es duro y bien difícil, plasmar en este escrito todo lo que quisiera decirte, mamita mía, Ada Veranes, vieja loca y todas esas cosas que te decía y tú te reías y decías: ‘A mí qué me importa, jajajaja’. Me parece estar ahora viéndote con tus ojitos llenos de luz, siempre sonriente, afable y complaciéndome en todo cómo hacías con todos”, escribió.

“Es la primera vez que ya no pasaremos juntos el Día de las Madres. Pero te prometo no voy a estar triste pues a ti no te gustaba. Son tantos recuerdos lindos que vivimos juntos que sería imposible recordarlos, además, las gentes se aburren de leer tanto. Me acuerdo que siempre me decías: ‘Esa casa de Infanta está bendecida porque ahí nacisteis tú, que te hicimos con amor; ahí naciste como artista, nació el grupo Pagola La Paga, ahí vivieron; ahí cogiste los premios de actuación, ahí nació Sabadazo, ahí nació Jura Decir La Verdad; en fin, muchos otros éxitos y logros’”, recordó.

“Ahora no sé qué me voy a hacer cuando llegue a la casa y no te vea en tu camita, que siempre que yo llegaba me acostaba a tu lado y enseguida me preguntabas: ‘¿Cómo quedó la actuación?’ Y yo te decía: ‘Buenísima’. Y al momento me decías: ‘Tú eres el mejor muchacho’. Jajaja, eso siempre me dio ánimo para seguir hacia adelante, me enseñaste a hacer buen hijo, buen padre, buen esposo, educado; en fin, a ti te debo todo lo que soy”, lamentó el actor.

Gustavito rememoró la ayuda de su madre en su carrera y la confianza que siempre tuvo en que su hijo triunfaría como artista.

“No voy a seguir, pues sería muy largo todos esos momentos. Solo decirte que soy el hombre más feliz del planeta por haberte tenido a ti y haberte dado todos los gustos, todo lo que quisiste, fuiste a todos lados conmigo, por eso estoy feliz. Además, el amor que le tuviste a mis niños, eran intocables, me acuerdo que yo cogía una chancleta y hacía como si les fuera a dar y enseguida brincabas y me decías: ‘Ni se te ocurra’. Jajaja”, expresó.

El actor pidió disculpas a su madre por no poder haber estado con ella en sus últimos momentos –al parecer estaba de visita en Miami– y agradeció a sus hijos por haberla acompañado, así como a su esposa Indira, por los cuidados y mimos que le prodigó.

“En fin, bien sabes que no pude ir, hubiera querido volar, las horas, los días más angustiosos de mi vida por culpa del dichoso virus”, recalcó.

“Bueno, mi viejita, te voy a llorar todos los días y te voy a extrañar, pero voy a seguir hacia adelante, cada día mejor persona, artista, padre, esposo. Eso dalo por seguro. Ahora solo me queda luchar por mis hijos, mi esposa y mi familia y en eso no voy a parar hasta lograrlo. Bueno, vieja loca, jajaja, te quiero y donde quieras que estés nos estarás iluminando. Sin más, tu hijo Geonel, Gustavito Sabadazo, jajajaaa”, concluyó.