Ulises Toirac sale en defensa de Geonel Martín, 'Gustavito': "Tronco de artista que habría que agradecer su obra"

El humorista cubano Ulises Toirac defendió públicamente a su colega Geonel Martín, conocido por su personaje de Gustavito, tras la polémica generada por sus declaraciones sobre la felicidad en Cuba. En una publicación en Facebook, Toirac pidió respeto y tolerancia hacia las opiniones diferentes y lamentó que la discusión se haya tornado agresiva.

“Recientemente Gustavito Sabadazo dijo en una entrevista que había sido feliz en Cuba... Y se lo comió la intolerancia de allá (que no es otra que la hermana gemela de la intolerancia de aquí)”, comenzó diciendo el comediante desde Playa, La Habana.

En su texto, Toirac explicó que alguien le sugirió aconsejar a su excompañero, pero él respondió que realmente no era a Geonel Martín a quien debía dirigirse, sino a quienes no aceptan puntos de vista distintos. “Hay que aprender a dejar que la gente piense lo que le dé su real gana sin agredirlo porque sencillamente para otra persona las vivencias en Cuba no fueron felices. Geonel Martín era feliz. ¡Punto!”, escribió.

“Mira, mis mayores felicidades son CUBA a pesar de todo. No puedo desprenderme de un país en el que he sido famoso y muy querido por la mayoría (que es lo que siente Gustavito al respecto). No pensamos igual. Ningún ser humano piensa como otro”, añadió el humorista, recordando su propio vínculo con la isla.

Toirac consideró que el verdadero problema radica en la falta de aceptación de la diferencia: “Al final ganó el propósito de crear personas intolerantes. Si no podemos acabar con eso, nunca lograremos nada como nación. Nunca podremos alcanzar una sociedad que sirva a los intereses de una mayoría. Porque sencillamente no hay mayoría, hay millones de individuos que no toleran el pensamiento de otro si no es igual al suyo”.

En otro momento de su publicación, aseguró que no quería involucrarse en polémicas, pero reafirmó su afecto hacia Martín. “Yo no quería meterme en el berenjenal del CDR de Miami, pero sigue siendo mi hermano y lo quiero con la vida. Y está mal lo que se armó.”

Toirac cerró su mensaje recordando el talento y la trayectoria de su colega: “Tronco de artista que habría que agradecer su obra”.

La reflexión del comediante llega tras la entrevista en la que Geonel Martín habló desde Miami sobre su vida fuera de la isla y dijo que “en Cuba era más feliz”. Días después, el humorista aclaró sus palabras en redes sociales y explicó que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto, insistiendo en que también es feliz en Estados Unidos.

Tanto Toirac como Martín fueron parte de una de las duplas humorísticas más queridas de la televisión cubana, símbolo de una época que marcó a generaciones.

Con su mensaje, Toirac no solo salió en defensa de un compañero de escena, sino que lanzó un llamado más amplio a la convivencia y al respeto entre cubanos. Su publicación no fue una toma de partido, sino una advertencia: que la intolerancia —venga de donde venga— sigue siendo el mayor obstáculo para reconciliar a un pueblo dividido por demasiados silencios y reproches.