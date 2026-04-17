De La Luna a Cuba: Chequera "descubre" la relación del agua y la fuerza de gravedad

El humorista cubano Mario Sardiñas, el popular Chequera, publicó un nuevo reel en Facebook en el que finge flotar en el espacio sin gravedad, solo para ser devuelto bruscamente a la realidad cubana por una llamada urgente: hay que cargar agua antes de que quiten la electricidad.

En el video de 38 segundos, el Cheque disfruta de su escapada cósmica con su característico entusiasmo: "¡Ay, qué rico, farándula! Estoy flotando. ¡Ay, la gravedad está en cero! Ahí abajo la cosa está grave, farándula". El juego de palabras entre "gravedad cero" y "la cosa está grave" resume con precisión lo que viven millones de cubanos cada día.

El sketch da un giro cuando Chequera establece comunicación con alguien desde la Luna, solo para escuchar una queja en clave musical de reparto, que podría venir de cualquier barrio de La Habana: "¿Con qué derecho me hiciste eso?" El Cheque se va entonces por la tangente: "Farándula, este chamaco está pegado hasta en La Luna".

Para el remate, el humorista guarda escena en que su compañero lo interrumpe con la frase que ningún cubano quiere escuchar: "Oye, Cheque, compadre, tenemos que seguir cargando agua, asere. Ahorita quitan la corriente". En ese instante, la aventura espacial (remedo de la de la Artemis II, de la NASA) termina. "Ay, mi madre, volví a la gravedad. Se 'bota la compota' y se bota el agua", lamenta Chequera.

El chiste tiene una lógica perfectamente cubana: la única forma de escapar de los apagones y la falta de agua sería irse a la Luna, pero ni allá alcanza el descanso. La crisis energética de vieja data que azota la Isla con más en 2026 —con apagones que superan las 20 horas diarias y déficits de generación de hasta 1,900 megavatios— tiene una consecuencia directa sobre el suministro de agua: el 87% del abasto hídrico del país depende del Sistema Electroenergético Nacional, según admitió el jefe del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en marzo. Cuando se va la luz, se va el agua.

Este reel se suma a una racha de videos virales con los que Sardiñas ha mantenido vivo al personaje tras la cancelación de "Vivir del Cuento" en 2024, después de más de tres lustros al aire. El 30 de marzo, Chequera ya había protagonizado otro video en el que "vendía" un interruptor eléctrico satírico con la frase Tócalo para que veas cómo viene la corriente. Y el 10 de abril, otro reel lo mostraba anunciando su partida en la misión "Artemisa II", huyendo de los apagones.

El personaje, un músico frustrado de los "Rompetímpanos de Mayarí" conocido por sus muletillas "Güiro" y "Farándula", se ha convertido en un termómetro cómico de la crisis cubana. Sardiñas, uno de los pocos actores del elenco original que permane en Cuba tras la cancelación del programa, usa el humor criollo para retratar lo que ningún noticiero oficial se atreve a mostrar con tanta claridad. La cosa está terrible, Farándula.