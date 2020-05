Española agradece a los cubanos mensajes de cariño por rechazar reportaje de Irma Shelton: "No estáis solos"

La española Sonia Ramos agradeció la acogida que ha tenido su respuesta a un reportaje de la periodista cubana Irma Shelton acerca de la presunta escasez de alimentos en España y EE.UU.

“Cubanos míos, muchas gracias por tanto amor, por tantas cosas bonitas que me han escrito en estos días. No estáis solos y aquí está la prueba, no dejéis de luchar por vuestros sueños”, escribió Ramos en Facebook.

Sonia Ramos explicó en un nuevo vídeo publicado en la citada red social que nunca pudo imaginar el “efecto dominó” que tendría su rechazo a las palabras de Irma Shelton, y precisó que en los últimos días ha recibido desde mensajes graciosos hasta emotivas historias de personas que viven en Cuba.

Ramos, quien reside en Tenerife, insiste en que solo conocía por fotos la parte bonita de Cuba, y que fueron amigos cubanos suyos quienes le abrieron los ojos sobre la verdadera realidad de la isla.

La española resumió en imágenes -montadas sobre la canción Ámame como soy, de Orishas- una gran cantidad de mensajes de solidaridad con la causa de la democracia en Cuba, tanto de cubanos residentes en el exterior como de extranjeros.

“Luchad por vuestros sueños”, insistió la mujer, “que no os engañen”, añadió; e invitó a los cubanos que viven en la isla a “luchar por una democracia y por una libre expresión”.

“Si otros países han podido, vosotros también podéis”, dijo. “¡Viva Cuba libre! No estáis solos”, concluyó.

En su anterior vídeo, Sonia Ramos aseguró que, si bien es cierto que el coronavirus ha desatado una crisis económica en España y en el resto del mundo, las imágenes que se mostraron en el Noticiero Nacional de Televisión estaban tergiversadas, manipuladas y sacadas de contexto.

Lamentó que con la situación tan precaria que vive el pueblo cubano, el gobierno y los medios de prensa de la isla centren su mirada en otros países cuyos habitantes tienen una situación mucho más solvente, a pesar incluso de la pandemia de coronavirus.

En los últimos días, cubanos residentes en Estados Unidos, España y en otros países respondieron a Irma Shelton con el #IrmaChallenge, reto consistente en publicar en las redes sociales imágenes de mercados y refrigeradores llenos de alimentos, en puro contraste con las colas y escasez de comida que hay en Cuba en plena pandemia de coronavirus.

Las polémicas palabras de Shelton -que han levantado una oleada de reacciones- no hicieron referencia a las constantes aglomeraciones que se vive en Cuba, donde los ciudadanos sufren a diario la falta de alimentos y el desabastecimiento que hay en las tiendas, donde incluso las personas se disponen a hacer colas desde la madrugada para comprar pollo.