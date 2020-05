Muere joven futbolista de la liga italiana mientras entrenaba en su jardín

El futbolista italiano Andrea Rinaldi, canterano del Atalanta y que jugaba cedido en el Legnano, falleció este lunes a los 19 años de edad en un hospital de la ciudad de Varese, como consecuencia de un aneurisma sufrido mientras entrenaba en el jardín de su casa.

"Toda la familia del Atalanta está profundamente conmovida por el dolor de la familia y del Legnano por la desaparición de Andrea Rinaldi. Igual que en el campo siempre fuiste el último en rendirte, esta vez también luchaste con todas tus fuerzas para no volar demasiado pronto. Pero esa amable sonrisa siempre permanecerá viva en el corazón de aquellos que han tenido la suerte de conocerte. Adiós, Andrea", señala el comunicado del Atalanta, equipo de la serie A.

El AC Legnano, equipo al que estaba cedido el joven, también presentó sus condolencias.

"El AC Legnano, la ciudad y todo el universo del fútbol, de todos los niveles, hoy viven uno de los días más duros. Andrea Rinaldi, nuestro guerrero, nos dejó. Un aneurisma le quitó la vida cuando todavía no había cumplido los 20 años", se lee en el comunicado publicado por el club italiano.

"Tenía toda su vida y toda su carrera por delante, que prometía grandes logros. Una tragedia imposible de imaginar", agrega la nota.

El agente del joven, Marco Montesarchio, publicó una emotiva carta en Facebook para despedir al joven jugador. "Siempre fuiste correcto y leal con todos, era tu forma de estar dentro y fuera del campo de fútbol. Ese rectángulo verde que era tu vida!", apunta el texto.

"Tu vida fue corta pero vivida intensamente porque eras un luchador que ante las dificultades no se rendía y siempre lo has sabido demostrar y siempre lo diste todo! Fue un honor haberte tenido entre mis asistentes y me encantará recordarte así, con ese lema que tanto te representaba y que también habías escrito en tu página de facebook: 'Si no luchas por lo que deseas, no llores por lo que pierdes' ".

La última publicación de Rinaldi en Facebook, el pasado 3 de mayo, venía acompañada de una foto y decía: "Aprendo de mis errores".

Rinaldi sufrió el aneurisma el viernes, mientras se encontraba entrenando en el jardín de su casa de Como, en el norte de Italia, y falleció tras permanecer ingresado durante tres días en el hospital.

El futbolista llegó a los 13 años al club Atalanta, de Bérgamo, y allí conquistó el campeonato nacional Sub-17 y la Supercopa en 2016. Con posterioridad jugó en el Imolese, el Mezzolara y el Legnano.