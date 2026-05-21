¿Quién es Inés García? La influencer que conquistó el corazón de Lamine Yamal, el futbolista del momento

Lamine Yamal ya no se esconde. El joven futbolista del FC Barcelona apareció este miércoles de la mano de Inés García durante la cena de fin de temporada del club y confirmó así el romance que llevaba semanas dando de qué hablar en redes sociales.

La pareja llegó junta al evento y caminó ante las cámaras con total naturalidad. Pero hubo un gesto que terminó de disparar todos los comentarios: Lamine bajó primero del vehículo para ayudar a Inés, dejando claro que ya no tienen intención de ocultarse.

La escena llamó todavía más la atención porque apenas unas horas antes personas cercanas al futbolista aseguraban que él “no quería ponerle nombre” a la relación. Sin embargo, las imágenes juntos en el photocall oficial despejaron cualquier duda.

Inés García tiene 21 años y es una influencer española muy activa en redes sociales, donde comparte contenido de moda, belleza y lifestyle. Solo en TikTok supera el medio millón de seguidores, y desde que comenzaron los rumores con Yamal su popularidad no ha parado de crecer.

Para la ocasión, ambos apostaron por looks completamente negros y perfectamente combinados. Inés llevó un vestido ajustado con espalda descubierta, mientras que el futbolista optó por una chaqueta estilo biker y pantalón negro. Las redes no tardaron en reaccionar, llenando las publicaciones de comentarios sobre lo bien que se veían juntos.

La vida sentimental de Lamine Yamal ya había dado mucho de qué hablar meses atrás, cuando confirmó su relación con la cantante argentina Nicki Nicole en agosto de 2025. Aquella historia se convirtió rápidamente en fenómeno viral, aunque duró poco: en noviembre de ese mismo año el futbolista confirmó la ruptura y negó públicamente rumores de infidelidad.

Los rumores entre Yamal e Inés comenzaron semanas atrás, cuando fueron vistos juntos en varias salidas y viajes. Luego aparecieron videos compartidos, imágenes paseando y publicaciones que los seguidores empezaron a conectar rápidamente.

Ahora, tras esta aparición pública, queda claro que Lamine Yamal e Inés García ya no quieren esconder su relación. Y viendo la reacción en redes, todo apunta a que la pareja seguirá siendo uno de los temas más comentados entre los fans del futbolista y el mundo del entretenimiento.