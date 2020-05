El primer libro de Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, ya tiene fecha de venta

Con tan solo 12 años de edad, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony es todo una estrella en potencia. Si bien el pasado febrero deslumbró al planeta con su aparición estelar durante el intermedio del Super Bowl, ahora Emme está dispuesta a triunfar en el mundo de la literatura infantil con su primer libro.

Así es. Emme Muñiz es oficialmente una escritora de un libro titulado Lord Help Me que saldrá a la venta el próximo mes de septiembre como ha anunciado su orgullosa madre en una publicación de Instagram.

"Muy orgullosa de mi pequeña coconut Emme", ha expresado la Diva del Bronx sobre su pequeña de 12 años. Además, ha adelantado que este libro ilustrado "ofrecerá a las familias una forma de abrazar la paz y el poder de la fe cotidiana" y que se puede pre-ordenar desde ya.

Para acompañar esta feliz noticia, la prometida de Alex Rodriguez ha compartido tres imágenes. La primera es su hija Emme cuando fue a presentar esta idea dos años atrás a una reunión con editores, la siguiente con un camello y finalmente la tercera es la portada del libro que verá la luz en unos meses.

Sin duda, Emme ha heredado la vena artística de sus padres que está desarrollando en diferentes campos como la escritura y la música.

Además de estar a punto de presentar este libro que promete ser un éxito de ventas gracias al apoyo de sus papás, el pasado 2 de febrero la pequeña dejó clara su intención de seguir los pasos de sus progenitores en la industria musical después de acompañar a su madre y a Shakira durante el intermedio del Super Bowl. Encima del escenario del Hard Rock de Miami, demostró su dominio vocal y su gran presencia en el escenario cantando una versión lenta de Let's get loud y después Born in the USA.

Jennifer Lopez también es mamá de Max, fruto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony.