Limay Blanco también le reclama a ETECSA: "¿Mi dinero dónde está?"

El humorista cubano Limay Blanco también se quejó de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y compartió con sus seguidores la mala experiencia que tuvo al recargar sus datos móviles.

Según contó el artista a través de un video en su canal de YouTube, compró dos paquetes de datos móviles de 4 GB luego de que le recargaran el móvil con 70 CUC para poder subir sus videos humorísticos a su canal. El mismo día, al consultar su saldo de los megas disponibles, le aparecía en cero.

"Desde ayer estoy llamando a Información, que es el 118, y esa gente no cogen nunca el teléfono", dijo Limay mientras mostraba una captura con varias llamadas hechas a ese número. La misma experiencia tuvo al llamar a Atención al cliente.

"¿Mi dinero donde está? Son una pila de gigas. Yo no sé qué voy a hacer. Son casi 10 gigas, ETECSA", dijo molesto el humorista.

Limay mostró las capturas de sus recargas, de las llamadas hechas para reclamar y del mensaje de la operadora de que no tenía ningún paquete activo.

La denuncia del popular humorista se compartió en las redes la noche de ayer y esta tarde, el propio Limay mostró la captura de que ya le habían puesto los datos que él había pagado.

Otra artista que también recibió solución a su problema tras quejarse en redes sociales fue la cantante La Diosa, que además fue a reclamar a las propias oficinas de ETECSA, porque le estaban robando sus datos de acceso a Internet.

"Me arreglaron todo, ya no me están robando. ETECSA, como tú sabes. Con La Diosa no se juega, porque tú sabes que te pongo el dedo", dijo en un video en redes, en el que aseguró que estaba comprobando sus datos cada media hora.

La periodista y comentarista deportiva Julita Osendi también lanzó su queja en las redes, tildó a ETECSA de "ladrones" y cuestionó que la empresa no acabe de solucionar ese tipo de problemas con tantas personas quejándose a la misma vez.