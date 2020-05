Niño español permanece varado en La Habana porque su madre cubana no puede viajar con él

Bruno, un niño español que cumple la corta edad de tres años este verano, no ha podido regresar a su país desde Cuba en medio de la crisis del coronavirus, luego de que su madre, Mónica Lugo, una cubana de 32 años, no consiguiera acompañarlo en el viaje de vuelta.

Lugo tiene residencia y trabajo en Ibiza, donde lleva 4 años viviendo. Mantenía un empleo en la limpieza del ayuntamiento de Santa Eulalia, aunque el contrato expiró a finales de marzo y probablemente ya no se renovará ante la situación actual.

El padre del pequeño, Salvador Melero, un español de 40 años, está divorciado de Mónica. Melero no entiende que las autoridades de su país no ayuden a facilitar el regreso de su hijo, que no podría efectuarse sin la compañía de Lugo.

“Mi hijo de dos años no puede volver solo de Cuba sin su madre”, lamenta Melero desde Ibiza, refleja El Independiente.

De acuerdo con Melero, Bruno tenía reservada una plaza para un vuelo desde La Habana el domingo 17 de mayo, pero a su madre, al no tener ciudadanía, no se le permitía viajar con él, a pesar de que el pequeño no puede volar solo.

Lo que parecían unas vacaciones de rutina en la isla, se ha convertido en una infausta experiencia para esta familia y tantas otras debido a la crisis desatada por el coronavirus que no ha permitido a todos regresar a sus casas.

Lugo arribó a La Habana junto a su hijo el 27 de febrero y tenía boleto de vuelta para el 27 de marzo. Pero entonces las autoridades cubanas exigieron en el último momento un permiso de salida y no pudo regresar a España como tenía previsto, describe la citada publicación.

La madre avisó al consulado español de lo sucedido, sin embargo, allí inscribieron únicamente al menor como solicitante de vuelo de regreso, debido a su condición de ciudadano español. Lugo aclaró que ella era residente y debía volver con su hijo, por lo cual obtuvo el permiso del gobierno cubano.

Debido al poco y quejumbroso acceso a internet que existe en la isla, Lugo supo a destiempo que el gobierno español había avisado por las redes sociales de un vuelo el 31 de marzo, el cual no pudo abordar y tampoco se le avisó durante su visita al consulado.

A partir de esas fechas, comenzó a escribir correos electrónicos asiduamente a la representación consular española en La Habana, con el fin de obtener información actualizada sobre vuelos, hasta que supo que el 17 de mayo habría finalmente uno, pero toda su emoción se vino abajo cuando conoció que ella no tenía ninguna plaza reservada, al contrario de su hijo.

“(El jueves) fui al consulado y expliqué de nuevo el caso. El funcionario español me dijo que no puedo volar porque no soy ciudadana española y el vuelo es solo para españoles. El niño sí puede volar. Pero tiene dos años… Es una locura”, explicó desde La Habana.

“Mi hijo no podía montar solo en ese avión. Son nueve horas de vuelo. No tenía opción. Tuve que sacarlo de la lista”, añadió.

Las inquietudes del padre, en España, se dilatan porque Bruno tiene un problema de salud que requiere atención médica especializada, después de presentar una bacteria en la cadera. Empezó a cojear y tenía dificultades de movimiento. En Palma lo operaron dos veces, y ahora lo estudian para diagnosticar si padece de inmunodeficiencia.

Melero desconfía del sistema de salud cubano, pues no cree que sea lo que el régimen vende al mundo a través de sus campañas. “No pido para mí. Pido por mi hijo, que es español. Han dejado tirado a un niño español. Y a mucha más gente”, añade el padre de Bruno.

“Nos piden que nos confinemos, que nos abrochemos el cinturón, pero cuando los necesitas, ¿dónde están?”, agregó Melero, señalando el trabajo de las autoridades ibéricas.

España es uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus en el mundo, al reportar 230.698 casos confirmados y 27.563 muertes, si bien las cifras se han mantenido con relativa estabilidad en las últimas fechas, según los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Recientemente, el ministerio de Sanidad de ese país europeo decidió una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que llegaran procedentes del extranjero, una medida que entró en vigor desde el viernes 15 de mayo.