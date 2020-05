Cubanos celebran Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Decenas de cubanos celebraron en redes sociales el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia con mensajes de amor e igualdad, y exigieron la renuncia de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro Espín.

Aunque la crisis del coronavirus ha impedido que este gran movimiento salga a la calle, varios perfiles en Facebook se han pronunciado por una Cuba más inclusiva.

El proyecto Kuba x Dentro llamó a que los derechos de la comunidad LGBTI+ no sean violentados y exigió la renuncia de Castro Espín, "porque no los representa".

"Porque mis Derechos son Violentados en Cuba. Porque ni el Cenesex ni Mariela Castro me representan. Porque no quiero que Apaguen mi Voz, porque soy Independiente. Porque tú no tienes derecho para decidir por mí. Porque ser Gay no es sinónimo de Comunista, Ni ser Independiente lo es de Garrapatilla. Por estas cosas y muchas más, ¡Renuncia Mariela!", afirmaron.

Las críticas contra Castro Espín se agudizaron esta semana luego de que la hija de Raúl Castro defendiera los campos de concentración conocidos como UMAP, donde eran enviados jóvenes homosexuales y contestatarios en los primeros años de la Revolución "para que se convirtieran en hombres".

Estas unidades de aislamiento donde los jóvenes tenían que realizar trabajos agrícolas "eran como una escuela al campo", consideró la diputada, quien recibió un aluvión de críticas por sus comentarios.

Kuba x Dentro también pidió "una Cuba inclusiva" que respete los derechos del colectivo LGBTI+.