Pollito Tropical y su pareja envían contundente mensaje en el Día del Orgullo Gay

Pollito Tropical está muy orgulloso de poder mostrarse ante el mudo tal y como es, sin temor a sentir vergüenza y sobre todo sin ocultar su orientación sexual.

Este viernes 28 de junio, a propósito del Día del Orgullo Gay, él y su pareja Mario Bouza compartieron en Instagram una foto juntos con un contundente mensaje que es no rotundo a la homofobia y a la discriminación.

“Hoy celebramos la valentía que tuvimos muchos para poder llenarnos de valor y salir públicamente diciendo, soy GAY y que nosotros también somos muy importantes para este mundo y por eso no podemos reprimir nuestros gustos y sentimientos”, escribió Pollito Tropical en la publicación.

Para aquellos que con sus palabras homofóbicas tratan de insultarlo y agredirlo añadió: “Que me digan maricón no me insulta, es lo que soy”.

En los comentarios al post, el youtuber cubano encontró muchos mensajes de cariño y apoyo de sus seguidores: “No hay forma de no querer a un ser real”; “Tú no eres maricón, eres esa cosa bella que el mundo esperaba para ser completo”; “Son hermosos y con belleza reversible que de esa no abunda mucho y de sobra sé que a ustedes les sobra”; “El más hermoso y valiente, que honor seguirte”; “Todos deberíamos hablar un solo idioma. Y es el del AMOR”; “La vida es tan fugaz como para no ser lo que nos hace feliz”.

Pollito Tropical y Mario Bouza no solo disfrutan de cada momento de la vida como pareja, sino que apuestan siempre por el respeto y la inclusión en muchos de los contenidos que comparten en sus redes sociales.