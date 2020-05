Personas encamadas en Cuba no reciben módulo de ayuda desde marzo

Una mujer del municipio habanero de La Lisa, cuya madre anciana permanece encamada desde hace dos años, denunció que el módulo de ayuda para estos pacientes correspondiente al mes de abril aún no ha llegado, a pesar de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Magali Macías Verdún, de 68 años, contó al diario oficialista Juventud Rebelde que es impedida física y, aun así, debe cuidar a su mamá de 92 años.

Explicó que la anciana presenta demencia senil y no puede moverse, por lo que se mantiene en cama todo el tiempo. En esa situación es indispensable mantener la higiene para evitar complicaciones como las escaras.

Sin embargo, afirmó Macías, desde marzo no reciben el módulo de ayuda del gobierno en el que se reparten algunas pastillas de jabón de lavar, un producto vital para garantizar el aseo de los pacientes y que escasea en el país desde inicios de año.

"La higiene de una persona encamada es la mayor protección que tiene para su vida. Y no puede esperar a que pase la pandemia. ¿Qué solución se dará a casos tan urgentes como el nuestro?", subrayó.

Actualmente es imposible conseguir ese tipo de jabón en el comercio minorista, explicó la mujer, que denunció "el peloteo" al que la han sometido en sus reclamaciones.

"Yo he contactado por teléfono —porque no puedo salir de mi casa— con los funcionarios de Seguridad Social, Comercio Interior y el gobierno de mi municipio, y ninguno me da una respuesta en concreto. Solo me dan otro número de teléfono para que continúe averiguando", lamentó.

Desde inicios de año los cubanos vienen padeciendo la escasez de productos de aseo como jabón y detergente.

La crisis fue empeorando al punto que —ante la amenaza del coronavirus— muchos comenzaron a fabricar sus propios jabones artesanales con productos que podían dañar su salud, como la sosa cáustica, que es muy corrosiva.

Betsy Díaz-Velázquez, ministra del Comercio Interior, había asegurado que el desabastecimiento se mantendría solo hasta abril. Sin embargo, hace algunas semanas reconoció que la situación se mantendrá hasta finales de mayo o junio.

De acuerdo con la funcionaria, el 53% de los cubanos está "pendiente" de comprar la pasta de dientes correspondiente a abril, la cual se venderá en mayo.

Lo mismo ocurre con el detergente, que se venderá "paulatinamente" durante este y el próximo mes. En abril, el gobierno solo cubrió el 33% de la cuota de detergente per cápita y, en mayo y junio, seguirá vendiéndose un tercio de la cantidad prevista, dijo Díaz Velázquez.