Eliécer Ávila: "Señores dictadores, Cuba no es Miami"

“Señores dictadores, Partido Comunista, Díaz-Canel, Raúl Castro, todos los que estamos viviendo en cualquier parte del mundo sabemos que Cuba no es Miami”, dijo en una trasmisión en vivo el político cubano Eliécer Ávila, quien reside en Estados Unidos.

Ávila respondía así a un video recientemente elaborado por los aparatos propagandísticos del régimen en el que se acusa, sin la menor prueba contundente, a comunicadores y opositores de recibir dinero del gobierno estadounidense, entre ellos, el conocido presentador Alexander Ota-Ola, Antonio Rodiles y el propio Eliécer Ávila.

“Cuando yo veo este tipo de materiales yo me doy cuenta de la inmensa subestimación que tienen los dictadores cubanos por el pueblo”, dijo Ávila refiriéndose al corto video lleno de detalles que pretenden ser humorísticos, al cual calificó de “chapucero”.

“En ningún país normal del mundo, nadie puede formarse un criterio serio a partir de esto”, aseguró el opositor. “Allí no hay una sola prueba, un solo elemento, un solo argumento, son unos muñequitos. Un juego de edición de coger unas palabritas por aquí y unas palabritas por allá”, argumentó.

“Por qué si es tan claro que todas las personas que salimos allí no tenemos la razón, por qué no ponen los materiales completos”, dijo Ávila, retando a los aparatos propagandísticos cubanos a no mutilar las trasmisiones de quienes salen en el video.

“Por qué la gente no puede escuchar todo lo que dice Ota Ola y lo que digo yo, por qué multan a las personas que intentan sacar al mundo la información de lo que está pasando en Cuba”, dijo. “¿Acaso todas las personas que han ido a multar con 3000 pesos son pagadas por la CIA o la OEA?”, preguntó.

“¿Eran de esas organizaciones Heberto Padilla, Reinaldo Arenas o Lezama Lima, los homosexuales, los religiosos o los que escuchaban la música de The Beatles?”, señaló.

“Señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir tragándonos la misma cápsula, tan mediocre, tan porquería?”, añadió.

Según Ávila, van a haber muchos videos más para esta campaña del régimen titulada “Cuba no es Miami”. “Hay un equipo que le pusieron computadoras, internet, un estímulo en divisas para hacer este tipo de materialitos”, advirtió, antes de hacer varias anotaciones sobre el nombre con el que fue bautizada la nueva “iniciativa” del castrismo.

“Si Cuba fuera Miami tuviera unas carreteras impecables, fuera el balneario más importante de las Américas, tuviera un aeropuerto por el que cual transitan millones de toneladas de mercancías diarias, fuera una ciudad exitosa, próspera y que todos los días crece más”, expuso.

“Si Cuba fuera Miami existieran en todas partes del país ropa zapatos, comida, alimentos de todo tipo a precios que con el salario se pueden comprar. Si Cuba fuera Miami, la gente no tuviera que irse a Miami, se quedaría en Cuba, pero como no lo es todo el ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) se ha mudado a Miami”, detalló.

“Los mejores graduados de todas las carreras están en Miami, los mejores artistas, los mejores intelectuales, los jóvenes más impetuosos y emprendedores, porque en Miami hay libertad para crear, innovar, pensar, hablar”, explicó.

“En Miami no te va a visitar la Seguridad del Estado a tu casa, no te encarcelan por pensar diferente y “puedes crear un negocio, sustentar a tu familia y tus hijos sin tener que robar”, opinó.

“Se te respeta tu título, tus estudios y se te paga”, señaló. La comunidad de Miami, según Ávila, sostiene más del 50 o el 60 por ciento del PIB de Cuba. “Si Cuba fuera Miami, nos pudiéramos haber quedado todos allí”, afirmó.

Ávila se ha caracterizado por sus trasmisiones en redes sociales donde incluso ha debatido con defensores a capa y espada del régimen, como una pareja de médicos cubanos que apoyan al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro desde Guyana.

Antes había tenido un intercambio con el periodista cubanoamericano Edmundo García que, por momentos, tuvo sus encontronazos, cuando García optó por ofender y ningunear a su interlocutor.

Edmundo igualmente acusó a Ávila de recibir fondos para subversión en Cuba. “Edmundo ¿tú tienes una prueba de ese financiamiento que dices que yo he recibido?”, lo desafió Eliécer, pero el periodista quiso conducir el diálogo por los canales de la ofensa.

“Tus respuestas parecen de Kindergarten, político Eliécer. Me cuesta trabajo bajar ahí” aseguró García entonces, pero sin responder nunca a la pregunta del opositor.