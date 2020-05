Gobierno cubano "inquieto" por riesgo de fuga de médicos desde México a Estados Unidos

El gobierno cubano está "inquieto" con el riesgo de fuga a Estados Unidos de algunos de los 590 sanitarios que ha enviado a México en cumplimiento de un contrato bilateral de venta de servicios médicos, reconoció a CiberCuba una fuente del Ministerio de Salud Pública que rehusó ser identificada.

"Inquietud hay porque México tiene una frontera enorme con Estados Unidos, cuyo gobierno instiga la deserción de médicos cubanos, pero si un país amigo solicita nuestra ayuda, no podemos negársela pensando en que algunos se vayan a escapar", acotó.

Aquellos cubanos que decidan renunciar a su contrato gubernamental de trabajo en el extranjero y solicitar asilo en Estados Unidos deben presentar al menos una prueba creíble de que estarían sometidos a los supuestos de trata de personas, que recoge un reciente informe del Departamento de Estado y declaraciones de altos cargos de la administración Trump.

Pero los sanitarios cubanos que decidan escaparse desde México o un tercer país a Estados Unidos asumen la la posibilidad de ser rechazados por un agente migratorio norteamericano en frontera, amparado en la capacidad discrecional de las leyes norteamericanas y la condena de ocho años sin poder entrar a Cuba.

Los profesionales de la salud cubanos desplazados a México o que lleguen a una frontera con Estados Unidos podrían acogerse al principio de non refoulement (no devolución) que establece no se puede devolver a una persona al lugar donde sufre persecución, según las normas de Derecho Internacional, sostiene María Werlau, directora de Archivo Cuba

"Estaríamos ante un caso muy bien fundado para solicitar asilo en Estados Unidos", dijo Werlau, pero reconoció que la decisión final puede estar en manos del agente migratorio de frontera, una vez que se reabran, pues ahora permanecen cerradas por el coronavirus.

Ustedes se pasan la vida hablando de que cobramos, pero "nunca dicen que nuestro personal va dispuesto a trabajar incluso en sitios remotos, donde muchos médicos de esos países no quieren atender a la población y lo hacemos con precios menores de lo que cobraría un médico local", precisó.

"Yo no soy economista, no te puedo decir si la venta de servicios médicos es ahora mismo la principal fuente de financiación del país, pero si así fuera, bienvenida sea porque en este país tenemos muchos problemas, muchísimos, pero la revolución formó a mucha gente y las formó bien y les inculcó valores de solidaridad", dijo la funcionaria del MINSAP

"Mira sobre toda esa problemática hay debates internos, no te lo niego. Un compañero planteó el otro día que no debíamos ocultar que cobramos nuestros servicios médicos y que vendemos medicamentos porque son otra prueba de la calidad de nuestro sistema de salud y sus especialistas, reconoció.

El gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos frenó recientemente la llegada de médicos cubanos a España, como sugerían los gobernantes autónomos de Valencia (este) y Cataluña (noreste), revelando que informes procedentes de Italia calificaban de "nefasta" la asistencia sanitaria cubana desplazada a Lombardía y el equipamiento médico de China.

"¿Tu te has dirigido a la compañera Marcia? (Cobas, viceministra); ella conoce bien eso que tu preguntas sobre el reparto de salario del 75% para el estado y 25% para el trabajador, que yo no sé si es como tu estás diciendo", sugirió.

"Hay compañeros del MINREX y del MININT favorables a levantar el veto de ocho años, pero tendremos que ponernos de acuerdo en lo que sea mejor para Cuba; ¿tú no crees?", afirmó la funcionaria del MINSAP.

Todavía no hay consenso sobre esa cuestión y muchas otras porque "sigue pesando la idea solidaria de Fidel (Castro) y porque ahora mismo hay tensión con medicamentos en las farmacias", admitió.

"Yo sé que a ti te pagan por hacer contrarrevolución, pero chico yo no creo que Cuba sea el peor país del mundo y los del coronavirus el gobierno lo está llevando bastante bien; a mi me gustaría, si ustedes fueran CiberEspaña ver si iban a criticar todos los errores del gobierno (español) en su enfrentamiento al coronavirus o a Donald Trump por todo lo malo que hace. Porque ese sí que es malo. Ya sé que esto no lo vas a publicar, pero yo tengo que decírtelo", concluyó la funcionaria del MINSAP.

La directora de Archivo Cuba, María Werlau lamentó que los gobiernos de México, Cuba y Argentina intenten aprovechar la crisis del coronavirus para "explotar a médicos y demás personal sanitario, valiéndose de decretos de emergencia que permiten la entrada de personal médico cubano saltándose todo requisito de validación y homologación de títulos"

Estamos ante una estrategia muy peligrosa que debe frenarse a toda costa; el régimen cubano está decidido a usar masivamente las brigadas médicas "como arma de doble filo: Económica y geoestratégica, o sea, para generar ingresos y expandir el modelo del socialismo del siglo XXI, intentando sumar nuevos aliados", aseveró Werlau.

El gobierno cubano se juega su supervivencia y sabe usar, hábilmente, las brigadas médicas solidarias para entrar por una puerta lateral o trasera y ahogar la oposición de las asociaciones médicas y otros sectores, inundando la opinión pública de esos países con campañas muy bien montadas de influencia y propaganda, concluyó la directora de Archivo Cuba.

Colegios y sindicatos médicos de Argentina y México han criticado la contratación de médicos cubanos para afrontar la epidemia de coronavirus y han recordado la experiencia de la misión médica cubana en Bolivia, que pagó cuatro mil dólares norteamericanos mensuales por cada médico, tarifa establecida por el huido mandatario Evo Morales Ayma y el gobierno de Cuba.

La filtración de una petición del Departamento de Salud al Tesoro, reveló que Sudáfrica pagará a Cuba más de 23 millones de dólares por servicios médicos y generó polémica entre los principales sindicatos de trabajadores sanitarios sudafricanos.

Como es habitual, el gobierno cubano mantiene hermético silencio sobre los contratos firmados con más de 60 países para la venta de servicios médicos y medicamentos como el Interferón Alfa 2B, que una comisión gubernamental china incluyó en una lista de medicamentos aprobados para enfrentar la epidemia de COVID-19.