Se buscan "rastreadores" de COVID-19 en EE.UU., con salario de hasta $25 por hora

El rastreo de contactos se ha convertido en trabajo altamente demandado en Estados Unidos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Se trata de un empleo remunerado con hasta 25 dólares la hora que se puede hacer desde casa y que ya desempeñan en el país más de once mil personas, aseguró The New York Times, de las entre 100 mil y 300 mil que se necesitan.

Al ser contratados por el departamento de salud de un estado, los "rastreadores" se comunican con una persona que haya dado positivo al coronavirus, para obtener los nombres y datos de contacto de quienes se hubieran relacionado o estado cerca de ella.

Las personas que tuvieron contacto con alguien enfermo de COVID-19 reciben en sus móviles un SMS del departamento de salud anunciándoles que recibirán una llamada de un número específico y es cuando el "rastreador" se pone en contacto con la persona.

En algunos estados piden la autorización de la persona para recibir mensajes de texto que envía recordatorios diarios de salud y seguridad hasta que finalice la cuarentena de 14 días.

La FTC explicó que esos datos personales se mantienen en un sistema en línea y que nunca se solicitarán otros datos como el número de Seguridad Social.

La nueva modalidad de empleo es, sin embargo, también una oportunidad para los estafadores, que utilizan el mismo mecanismo para pedir dinero o que se abra enlaces sospechosos.

Los mensajes "spam" que envían los estafadores se diferencian de los oficiales al incluir un link, que redirecciona a la persona a una web donde debe introducir datos confidenciales. El departamento de salud, en cambio, no hace eso, según aclaran las autoridades citadas por Telemundo que alertan sobre la necesidad de diferenciar el aviso oficial de que se producirá una llamada de los mensajes fraudulentos.

El rastreo de contacto es una medida central de control de enfermedades empleada durante décadas y para las autoridades sanitarias de Estados Unidos, una estrategia clave para evitar una mayor propagación del COVID-19; anuncian en la web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Este lunes 18 de mayo algunos restaurantes y centros de belleza en ciudades de Miami-Dade y Broward reabrieron por primera vez en casi dos meses. Florida se encuentra en la Fase 1 de desescalada y los pequeños negocios deben cumplir un grupo de medidas de higiene y distanciamiento social marcadas por el estado.