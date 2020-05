Kim Kardashian arrasa en Instagram con un mini bikini de leopardo en el gimnasio

Kim Kardashian ha estado aprovechado esta cuarentena por el coronavirus para pasar más tiempo con su familia, aunque esto no ha hecho que haya olvidado de sus seguidores de las redes sociales o dejado de ser líder en eso de acumular millones de corazones con cada publicación.

Si ayer deleitaba a más de un admirador con sus posados junto a un auto mientras llevaba un pantalón vaquero abierto estilo tanga que mostraba su lado más sexy, hoy la socialité ha sorprendido a sus fans con el modelito que ha utilizado para acudir nada más y nada menos que a su gimnasio personal.

La estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians se ha enfundado en un mini bikini de leopardo y zapatillas de deporte para posar junto a las máquinas de ejercicios, algo que ella misma ha catalogado como "Entrenamiento de cuarentena".

"Diosa", "Solo tú puedes ir así al gym y lucir ideal", "El cuerpo más bonito de la red", "Bella y sexy" o "Dios, cómo lo haces para verte tan bine", son algunos de los cumplidos que ha ganado Kim tras su posado, sin contar el casi millón de 'me gustas' que está próximo a alcanzar el post.

Durante el confinamiento también hemos podido ver a la esposa del rapero estadounidense Kanye West dando las buenas tardes con sensuales posados, así como probando algunas de las fajas y ropa interior que forman parte de su propia colección.

Como gran visionaria de los negocios, Kim se ha encargado de sacar provecho de sus exuberantes curvas y hacer de ellas un modelo de estilo, por lo que desde hace poco más de un año se ha aventurado en lanzar sus propios productos de lencería que prometen estilizar la figura de cada mujer.