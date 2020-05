Adivinanza de La Neurona Intranquila enciende polémica racial en redes sociales

El popular programa de la Televisión Cubana "La Neurona Intranquila" publicó una adivinanza en Facebook que ha encendido la polémica en esa red social, luego de que varios internautas consideraran que el texto reproduce un mensaje racista.

"Hoy, otro identifícalo, ayer hubo muchas respuestas (sí, era Tanzania, en África), pues hoy nos vamos un tin más lejos y nos ayuda un afrodescendiente (palabrita usada para no decir negro y gastarnos pila de letras en un sms). Aquí os va: Sugiere lugar del Espacio cósmico. ¿Cuál?", señala la publicación.

Adivinanza de La Neurona Intranquila / Facebook

El post juega con el término afrodescendiente en sustitución de "negro", y aunque aclara que el uso de este último adjetivo no sugiere racismo, para muchos lectores la nota termina cayendo en una trampa conceptual que reproduce una terminología racista.

El mensaje fue respondido por varios intelectuales y periodistas de la isla, quienes también cuestionaron el uso de la imagen de una persona negra en un juego para sugerir "un agujero negro".

La académica Mabel Cuesta consideró que el programa estatal intenta "deslegitimar un vocablo que ha costado sangre a la comunidad alrededor del mundo. Afrodescendientes, afroamericanos, movimientos de afroafirmación y de afroconsciencia han tenido que pagar precios muy altos para que tú los vengas a satirizar en un espacio público que promueve a una televisión pública", subrayó.

Por su parte, la periodista independiente Mónica Baró dijo al autor del post, un trabajador de la Neurona Intranquila que se autodefinió como negro, que "el tener la piel negra no le exime de reproducir prejuicios raciales. Cualquier persona es susceptible de tenerlos. Usted además representa a un programa de una televisión que es estatal".

En otro post, Baró afirma que hay muchas imágenes que podrían sugerir el agujero negro de la adivinanza, y explica que "todas las personas que hemos crecido en países que se forjaron sobre la esclavización de personas secuestradas de distintos pueblos de África hemos sido educadas con prejuicios racistas. La tarea de desmontarlos es larga".

Por su parte, otros seguidores del programa afirmaron que la comedia y el humor juegan con todos los aspectos de la vida social y dijeron que las críticas al post obedecían a una absurda hipercorrección. La publicación no es racista, aseguraron.

Yanara Vega expresó: "Señores el negro es negro, no es una persona de color, ni nada parecido. Negro y ya. A mí como negra este post no me ofende".

Asimismo, Elianne Rodríguez Carpintor consideró que las críticas a la publicación eran una "manera de exagerarlo todo!!! entonces decir que alguien es "blanco" también es racismo??? Deberíamos tener la piel transparente parece y así todos seríamos rojos", señaló.

Adriel Mustelier, por su parte, afirmó que "los que ven aquí racismo es porque tienen prejuicios hacia la palabra negro, o sea, revísense que el racismo lo tienen más cerca de lo que creen", aconsejó.

Los miembros del movimiento de la Negritud en Cuba el tema racial es una deuda pendiente de la Revolución iniciada por el dictador Fidel Castro en 1959.

Aunque la explicación oficial cubana a este reclamo se basó en que el racismo desapareció con la Revolución, y solo quedaron los prejuicios, la relación entre cubanos blancos y negros se consolidó sobre una regla tácita de convivencia heredada del colonialismo y que continúa vigente: "Juntos, pero no revueltos".

El historiador cubano Maikel Colón Pichardo afirma que la discriminación por motivos de raza en el archipiélago es un fenómeno que se vive a diario cuando, por ejemplo, un policía en La Habana te pide el carnet de identidad sin otra razón aparente que el color de tu piel.

"Mitos y estereotipos que desde inicios del siglo XX se han ido transmitiendo de generación en generación y, aunque se vistan a la última moda, siguen perpetuando la discriminación de las personas negras y mestizas en la Cuba de hoy", explica.