Cubana Oraisa Estrada revela qué sintió cuando el régimen cubano trató de callarla en la ONU

Oraisa Estrada, activista cubana afrodescendiente radicada en Valencia, España, reveló en una entrevista con CiberCuba, detalles de lo que vivió el pasado martes 14 de abril cuando la delegación oficial del régimen cubano intentó silenciarla durante su intervención en el V Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Ascendencia Africana, celebrado en Ginebra.

El video de ese momento se viralizó en redes sociales y conmovió a miles de cubanos en el exterior, que vieron cómo el régimen intentó cortar la intervención de Estrada. Pese a la interrupción apelando a motivos formales, la activista terminó su denuncia ante una sala con capacidad para 3,000 personas, repleta de representantes de todo el continente africano.

En la entrevista concedida este jueves a CiberCuba, Estrada describió la tensión acumulada durante todo ese día, sabiendo que la delegación cubana —"bastante grande y acomodada" en la institución— podía intentar frenarla en cualquier momento.

Cuando la interrumpieron, su reacción fue instintiva: lo dije como lo hubiera dicho cualquier cubano. "Vas a volver a hablar, vas a volver a hablar, pero pégate la carrera, pégate la carrera y no pares, no respires, pero acábalo, acábalo, tienes que acabarlo."

En la entrevista, Oraisa Estrada defendió el papel que deberían jugar los afrodescendientes cubanos en el fin del régimen cubano y denunció la instrumentalización y discriminación que viven cubanos negros y mestizos en la Isla. También destacó figuras como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, afrodescendientes presos políticos en Cuba.

Durante la entrevista con CiberCuba, Estrada también contó que hubo un momento muy emotivo cuando la reina madre africana, presente en el foro, se le acercó después de su intervención y le transmitió un mensaje que la activista lleva consigo: "Sigue hablando bonito al mundo y grítale al poder. Dile tu verdad al poder".